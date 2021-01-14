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Fenerbahçe Walter Kannemann'ı istiyor!

Defans hattının merkezine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe tecrübeli stoperler ile görüşmelere başladı. Gremio forması giyen Walter Kannemann için görüşmelere başladığı açıklanan Fenerbahçe'de taraftarlar Arjantinli sol ayaklı stoper Walter Kannemann'ı araştırmaya başladı.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:20
Fenerbahçe Walter Kannemann'ı istiyor!
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Sezon başında yaptığı 18 transfer ile en fazla konuşulan takım olan Fenerbahçe ara transfer döneminde de hız kesmiyor. Eksik ve yetersiz bölgelere transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi Emre Belezoğlu önderliğinde yıldız isimleri araştırıyor.

2 sezondur defans bölgesinden istediği performansı alamayan Fenerbahçe’de Arjantinli stoper Walter Kannemann sesleri yükselmeye başladı. Son 4 sezondur Gremio’da forma giyen sol ayaklı stoper için girişimlere başlayan Fenerbahçe Kannemann’ı istiyor.

3 milyon Euro bonservis

Tisserand’ın yanına daha tecrübeli bir ismi katmak isteyen Fenerbahçe’de Erol Bulut’un Kannemann transferine sıcak baktığı açıklandı. 3 milyon Euro bonservisi olan Walter Kannemann için tüm şartların zorlanacağı açıklandı.

Pazarlıklar başladı

Gremio ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli sol ayaklı 29 yaşında ki stoper Walter Kannemann için Gremio ve Fenerbahçe yöneticileri pazarlık masasına oturdu. İlerleyen günlerde transfer ile ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:20
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGremioTransferStoperDefansWalter Kannemann
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