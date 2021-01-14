Fenerbahçe Walter Kannemann'ı istiyor!

Sezon başında yaptığı 18 transfer ile en fazla konuşulan takım olan Fenerbahçe ara transfer döneminde de hız kesmiyor. Eksik ve yetersiz bölgelere transfer yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi Emre Belezoğlu önderliğinde yıldız isimleri araştırıyor.

3 milyon Euro bonservis

2 sezondurbölgesinden istediği performansı alamayan Fenerbahçe’de Arjantinlisesleri yükselmeye başladı. Son 4 sezondur’da forma giyen sol ayaklı stoper için girişimlere başlayan Fenerbahçe Kannemann’ı istiyor.

Tisserand’ın yanına daha tecrübeli bir ismi katmak isteyen Fenerbahçe’de Erol Bulut’un Kannemann transferine sıcak baktığı açıklandı. 3 milyon Euro bonservisi olan Walter Kannemann için tüm şartların zorlanacağı açıklandı.

Pazarlıklar başladı

Gremio ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arjantinli sol ayaklı 29 yaşında ki stoper Walter Kannemann için Gremio ve Fenerbahçe yöneticileri pazarlık masasına oturdu. İlerleyen günlerde transfer ile ilgili gelişmeler yaşanması bekleniyor.