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Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız golcünün peşinde

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu hızlı başladı. Sezon devam ederken takımlar transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Dünya yıldızının transferinde Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 18:54
Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız golcünün peşinde
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Süper Lig 2020-2021 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Birçok takım ise hala transfer çalışmalarını tamamlamış değil. Birçok kulüp transfer çalışmalarını sürdürürken forvetsiz olan iki ekip Fenerbahçe ve Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızın transferi noktasında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Danny Welbeck trasnferi noktasında karşı karşıya geldi. 29 yaşındaki yıldız isim futbola kırmızı şeytanlar Manchester United altyapısında başladı. Uzun bir süre kırmızı şeytanların kadrosunda yer alan başarılı futbolcu, sonrasında Arsenal’e transfer oldu. Burada etkili bir performans sergileyemeyen ve beklentinin altında kalan yıldız oyuncu 37 maça çıktı ve 8 gol attı. 2019 yılında sakatlık yaşayan Welbeck, sözleşmesi de bittiğinden bir diğer İngiliz kulübü Watford’la sözleşme imzaladı.



Son Güncelleme: 16.09.2020 18:54
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Anahtar Kelimeler:
Danny WelbeckFenerbahçeBeşiktaş
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