Fenerbahçe ve Beşiktaş yıldız golcünün peşinde

Süper Lig 2020-2021 sezonu büyük bir heyecanla başladı. Birçok takım ise hala transfer çalışmalarını tamamlamış değil. Birçok kulüp transfer çalışmalarını sürdürürken forvetsiz olan iki ekipvedünyaca ünlü yıldızın transferi noktasında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş dünyaca ünlü yıldız Danny Welbeck trasnferi noktasında karşı karşıya geldi. 29 yaşındaki yıldız isim futbola kırmızı şeytanlar Manchester United altyapısında başladı. Uzun bir süre kırmızı şeytanların kadrosunda yer alan başarılı futbolcu, sonrasında Arsenal’e transfer oldu. Burada etkili bir performans sergileyemeyen ve beklentinin altında kalan yıldız oyuncu 37 maça çıktı ve 8 gol attı. 2019 yılında sakatlık yaşayan Welbeck, sözleşmesi de bittiğinden bir diğer İngiliz kulübü Watford’la sözleşme imzaladı.