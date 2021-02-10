Fenerbahçe ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide yaşananlar sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu harekete geçti. Yapılan açıklamalarda TFF Hukuk Müşavirliği Fenerbahçe ve Arda Turan’ın PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF Hukuk Müşavirliği açıklamalarında yaşanan saha olayları ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle Fenerbahçe’nin Profesonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıklarken aynı zamanda Galatasaraylı oyuncu Arda Turan’ın da sportmenlik dışı hareketleri nedeniyle PFDK’ya sevkinin yapıldığını açıkladı.

Açıklananlar arasında sadece Fenerbahçe ve Arda Turan olmazken Rizespor – Alanyaspor maçında ve Ankaragücü – Sivasspor maçlarında oyuncuların 6’şar sarı kart görmeleri nedeniyle takım olarak sportmenlik dışı hareketten disiplin kuruluna gönderildikleri belirtildi.

Ayrıca Alanyaspor teknik direktörü Fracesco Fraoli uygunsuz hareket, Denizlispor kulüp personeli Deniz Kodal’ın sportmenlik dışı hareket ve hakaret nedenleri ile disiplin kuruluna sevk edildikleri açıklandı.