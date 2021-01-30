Fenerbahçe üç puanı tek golle aldı, zirveye oturdu!

Süper Lig’de 22. hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor. Günün son maçında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Sahadan 1-0’lık sonuçla galip ayrılan Fenerbahçe, puanını 45’e yükseltti ve Süper Lig’in yeni lideri oldu. Maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe’nin tek golü, 45+1. dakikada Valencia’dan geldi.

Sumudica yönetiminde ilk maçına çıkan Çaykur Rizespor ise sahadan puansız ayrıldı. Karadeniz ekibinde 86. dakikada Baiano kırmızı kart gördü. Bu sonuçla 25 puanda kalan Rizespor, maç fazlasıyla 13. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe sıradaki maçını 2 Şubat Salı günü Hatayspor ile oynayacak. Saat 16:00’da başlayacak mücadele, Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak. Çaykur Rizespor ise aynı gün saat 19:00’da Kasımpaşa’yı konuk edecek.