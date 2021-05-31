Fenerbahçe transfere çok hızlı girecek!

Sarı Lacivertli yönetim transferde hareketlendi. Geçtiğimiz sezonu Karagümrük’te geçiren Lucas Biglia ve Fabio Borini ile anlaşma aşamasında sona gelen Fenerbahçe hedefi yine Süper Ligin içinde.

Geçtiğimiz sezona ligin Sosa, Novak, Gökhan, Caner gibi önemli isimlerini transfer ederek başlayan Fenerbahçe bu sezona da ligin önemli form yakalayan yıldızlarını toplayarak başlama hedefinde. Bunun nedeninin ise uyum sorununu en aza indirme amacı olduğu iddia ediliyor.

Başkan Devrede

Fenerbahçe başkanıbu hafta içerisinde Göksel Gümüşdağ ile görüşme içerisinde olacağı iddia edildi. Görüşmenin ana konusunun ise Edin Visca olacağı tahmin ediliyor.

Caulker, Doğan Alemdar, Gökdeniz Bayrakdar gibi isimleri transfer listesinde bulunduran Fenerbahçe de hedef sezon öncesi olabildiğince hazırlıkları erken tamamlamak. Sarı Lacivertlilerin ayrıca yeni hoca kararını verdikten sonra da forvet transferini netleştirmesi bekleniyor

Muriqi dönebilir

Lazio da başarılı bir sezon geçirmeyen Kosovalı forvetin yeni hocadan sonra kiralanıp kiralanmayacağına karar verilecek.