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Fenerbahçe transfere çok hızlı girecek!

Yeni sezon öncesinde Sarı Lacivertliler hızlanacak. Karagümrük’ten 2 futbolcuyla anlaşmanın sonuna gelen Sarı Lacivertliler ardına altı transferi daha sonlandırmak istiyor. Detaylar haberimizde…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:40
Fenerbahçe transfere çok hızlı girecek!
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Sarı Lacivertli yönetim transferde hareketlendi. Geçtiğimiz sezonu Karagümrük’te geçiren Lucas Biglia ve Fabio Borini ile anlaşma aşamasında sona gelen Fenerbahçe hedefi yine Süper Ligin içinde.

Geçtiğimiz sezona ligin Sosa, Novak, Gökhan, Caner gibi önemli isimlerini transfer ederek başlayan Fenerbahçe bu sezona da ligin önemli form yakalayan yıldızlarını toplayarak başlama hedefinde. Bunun nedeninin ise uyum sorununu en aza indirme amacı olduğu iddia ediliyor.

Başkan Devrede

Fenerbahçe başkanı Ali Koç bu hafta içerisinde Göksel Gümüşdağ ile görüşme içerisinde olacağı iddia edildi. Görüşmenin ana konusunun ise Edin Visca olacağı tahmin ediliyor.

Caulker, Doğan Alemdar, Gökdeniz Bayrakdar gibi isimleri transfer listesinde bulunduran Fenerbahçe de hedef sezon öncesi olabildiğince hazırlıkları erken tamamlamak. Sarı Lacivertlilerin ayrıca yeni hoca kararını verdikten sonra da forvet transferini netleştirmesi bekleniyor

Muriqi dönebilir

Lazio da başarılı bir sezon geçirmeyen Kosovalı forvetin yeni hocadan sonra kiralanıp kiralanmayacağına karar verilecek.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:40
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferAli KoçEmre Belözoğlu
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