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Fenerbahçe Trabzonspor maçında Caner Erkin neden kadroda yok, cezalı mı?

Süper Lig’in 27. Haftasında yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Caner Erkin neden yok? Kadroya dahil edilmeyen ünlü futbolcu cezalı mı?

27 Şubat 2021 Cumartesi 23:25
Fenerbahçe Trabzonspor maçında Caner Erkin neden kadroda yok, cezalı mı?
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Trabzonspor deplasman öncesinde Caner Erkin’in kadroda yer almayacağı Fenerbahçeli taraftarları meraklandırdı. Süper Lig’in 27. Haftasında yarın oynanacak kritik maçta Fenerbahçeli oyuncu Caner Erkin’in kadroda yer almadığını gören futbolseverler araştırmalara koyuldu.

Caner Erkin neden kadroda yok?

Tecrübeli sol bek olarak sahada yer alan ve bu sezon hiçbir sakatlık durumu veya ceza almayan Caner Erkin kadro dışı bırakıldı. Trabzonspor deplasmanına götürülmeyen ünlü futbolcu kısa zaman öncesinde sosyal medya hesabına Fenerbahçe forması giyerek armasını öptüğü bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına kalp emojisi koyan Erkin takipçileri tarafından dikkat çekti. Kadroya dahil edilmeyen Caner Erkin konu ile alakalı henüz bir açıklama yapmadı. Kulüp ise sessizliğini koruyor.


Trabzonspor- Fenerbahçe maçı ne zaman?

28 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak maç Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak.



Son Güncelleme: 27.02.2021 23:25
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