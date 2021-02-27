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Fenerbahçe, Trabzon'a 4 eksikle gidiyor

Fenerbahçe Süper Lig’in 27.haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertlilerde zorlu maçın kafilesi belli oldu.

27 Şubat 2021 Cumartesi 17:00
Fenerbahçe, Trabzon'a 4 eksikle gidiyor
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Fenerbahçe’de zorlu Trabzonspor maçı öncesi Trabzon yolculuğu başlayacak. Zorlu karşılaşmanın maç kafilesi belli oldu.

Sarı kanaryanın Trabzonspor maç kamp kadrosunda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci yer almadı.

Kritik isimlerin sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı Trabzonspor maçında 5 futbolcu da kart sınırında bulunuyor. Trabzonspor maçında Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş kart görmesi halinde sonraki haftada oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak.

Fenerbahçe’nin Trabzonspor kafilesinde yer alan isimler ise şu şekilde;

Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Atılla, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut Özil, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.



Son Güncelleme: 27.02.2021 17:00
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonKamp Kadrosu
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