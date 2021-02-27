Fenerbahçe, Trabzon'a 4 eksikle gidiyor

Fenerbahçe’de zorlu Trabzonspor maçı öncesi Trabzon yolculuğu başlayacak. Zorlu karşılaşmanın maç kafilesi belli oldu.
Sarı kanaryanın Trabzonspor maç kamp kadrosunda Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci yer almadı.
Fenerbahçe’nin Trabzonspor kafilesinde yer alan isimler ise şu şekilde;
Altay, Harun, Gökhan, Nazım, Novak, Lemos, Tisserand, Serdar, Atılla, Sosa, Ozan, Mert Hakan, Pelkas, Mesut Özil, Sinan, Ferdi, Osayi, Valencia, Thiam, Samatta, Cisse.
Son Güncelleme: 27.02.2021 17:00