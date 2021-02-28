Fenerbahçe Trabzon maçı sonrası Abdullah Avcı açıklamaları

Trabzonspor’un teknik direktörü Avcı, ikinci yarıdan sonra oyunun kendilerine yönelik olduğunu söyledi. Oyunun dengede gittiğini söyleyen Avcı, “Basit bir top kaybı yaşadık. Teknik kapasitesi yüksek olan futbolcular ise bunu cezalandırmakta. Karşı taraf kazandı. Tebriklerimi iletiyorum” diye konuştu.

Kazanma alışkanlıklarını ileriki haftalarda göstereceklerini söyleyen Avcı, oyunun hakkının beraberlik olduğunu dile getirdi.

Avcı, Enner Valencia ve Bakasetas arasında yaşanan durumla ilgili, benzer bir penaltı pozisyonu yaşandığı söylendi. Yaşanılan pozisyonun tek açılımı merak ettiğini vurgulayan, Avcı, karşı takımın yanlış anlamamasını sadece teknik yorumu merak ettiğini söyledi.