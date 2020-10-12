Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un, Sinan Gümüş’le ilgili planları var!

Milli araya girilmesi ile birlikte Fenerbahçe’de yeni transferlerin takıma alıştırılması için çalışmalar hızlandı. Doğan boşluğu değerlendirmek isteyen Sarı Lacivertli ekip İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Teknik Direktör Erol Bulut bu hazırlık maçında kafasındaki bazı sistemleri deneme fırsatı buldu.

Sinan Gümüş Tam Not Aldı

Başarılı teknik adamın bu hazırlık maçı boyunca 4-5 kere sistem değiştirerek oyuncuların performansını gözlemlediği görüldü. 4-1-2-1-2 dizilişinde Gustavo’nun önünde Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa’yı koyan Erol Bulut, 4-4-1-2 dizilişinde ise’ü 10 numara pozisyonuna koyarak gözlemledi.

Klasik 4-4-2 dizilişinde ise Papiss Cisse ile Kemal Ademi’nin çift forvet olarak oynadıkları maçta nasıl bir uyum sergilediklerine dikkat edildi. Savunma hattı Lemos’u sağ beke çekerek nasıl oynadığını test etti. Aynı zamanda maç içinde bazı dakikalarda 3-4-1-2 sisteminde üçlü savunmanın çalışıp çalışmadığına baktı.

İlerleyen dakikalarda orta sahaya 5 oyuncu getirip hücum odaklı bir sistem tercih edildi. 90 dakika boyunca sağ bekte oynayan Lemos hakkında iyi şeyler söylenemezken Mert Hakan Yandaş’ın 8 numarada ve Sinan Gümüş’ün ise 10 numara pozisyonunda oldukça başarılı oldukları gözlemlendi.