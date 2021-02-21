Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un maç sonu basın açıklamaları

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Kadıköy’de konuk ettiği Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Ligde oynadığı son 11 karşılaşmada dokuz galibiyet alan sarı lacivertli ekip, 26. haftaya Beşiktaş ve Galatasaray ile aynı puanda, üçüncü sırada girmişti. Şimdiye kadar 51 puan toplayan Fenerbahçe aldığı bu mağlubiyet sonrası ezeli rakibi lider Galatasaray’la arasındaki puan farkı açıldı.

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, kendi evinde ağırladığı Göztepe’ye bir sıfır mağlup oldu. Mücadele sonrası Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Futbolseverler Erol Bulut istifa etti mi sorusunun yanıtlarını arıyor.

Kendi sahasında üst üste ikinci kez mağlup olan Fenerbahçe, Göztepe’ye mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu mağlubiyet sonrasında Galatasaray’la puan farkı üçe çıktı. Sarı kanaryalar bu mağlubiyet sonrasında şampiyonluk mücadelesinde ciddi bir yara aldı. Mağlubiyet sonrası taraftarlar sosyal medyada Erol Bulut’u eleştirmeye başladı. Erol Bulut ise maç sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Mücadele çok hızlı bir şekilde başladı. Karşılaşmanın henüz dokuzuncu dakikasında sahneye Göztepeli sağ kanat oyuncusu Halil Akbunar çıktı. Halil aldığı topla birlikte ilerlerken kaleci Altay Bayındır’ı da geçtikten sonra topu boş kaleye bıraktı. Bu golle Göztepe deplasmanda bir sıfır öne geçti. Geriye kalan süre içerisinde topa daha çok sahip olan Fenerbahçe beraberlik için mücadele etti ancak Fenerbahçe’nin tüm çabaları boşa çıktı ve Göztepe mücadeleyi bir sıfır kazanmış oldu.

Maç sonrasında en çok merak edilen konular arasında ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un istifa edip etmediğiydi. Vatandaşlarımız intenet üzerinden Erol Bulut istifa etti mi sorusunun yanıtlarını ararken maç sonrası Erol Bulut’tan çarpıcı açıklamalar geldi.

Mücadeleyi kaybettikleri için üzgün olduğunu söyleyen Bulut, Fenerbahçe’nin her türlü kulvarda mücadeleye hazır olduğunu ve hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini söyledi. Konuşmalarını sürdüren Bulut, ‘’Bakıldığında üç puan kaybettik. Bu maçı kesin olarak kazanmamız gerekiyordu. Ancak rakibimiz kazanmış oldu ve bir rakibimiz de haftayı bay geçti. Taraftarlarımızdan gerçekten çok özür diliyoruz. Bu sorumluluğu kendi üstüme alıyorum. Önümüzde daha uzun haftalar var. 15 hafta boyunca bu mağlubiyeti telafi etmek için çalışacağız. Önümüzdeki hafta ligin güçlü ekiplerinden Trabzonspor ile oynayacağız. Bu maçta da oyun bizdeydi. Öyle gözüküyordu ama kaybettikten sonra oyunun sizde olması bir anlam ifade etmiyor. Rakibimiz tek pozisyon yakaladı ve bu pozisyonu gole sonuçlandırdı. Daha çok mücadele etmemiz lazım. Zemin bozuktu ancak mağlubiyeti sadece zemine bağlamamak gerekiyor’’ dedi.