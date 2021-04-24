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Fenerbahçe Teknik Direktör yardımcılığına Şenol Çorlu'yu getirdi

Teknik Direktör yardımcılığı için araştırmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı kanı buldu. Eski Fenerbahçe oyuncusu olan Şenol Çorlu ile anlaştığını açıklayan Fenerbahçe hocayla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını belirtti.

24 Nisan 2021 Cumartesi 03:12
Fenerbahçe Teknik Direktör yardımcılığına Şenol Çorlu'yu getirdi
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Fenerbahçe’de başa geçen Emre Belezoğlu’na yardımcı aranmaya devam ederken son dakika açıklamaları ile yeni yardımcının bulunduğu ve takıma katıldığı açıklandı. Açıklamalar sonrasında 59 yaşında ki Şenol Çorlu’nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de Emre Belezoğlu’nun yardımcılığını yapacağı belirtildi.

Ligin bitmesine 6 hafta gibi kısa bir süre kala şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe’de A Takım Teknik Direktörlüğü görevi Emre Belezoğlu’na verildi. TFF talimatlarına göre 15 günlük süresi dolan Belezoğlu Kasımpaşa maçı öncesinde ki ve sonrasındaki basın toplantılarına katılamayacak. Pro-Lisans krizinin yaşandığı Fenerbahçe’de Şenol Çorlu’nun getirilmesi sorunu çözdü.

Şenol Çorlu kimdir?

1961 doğumlu olan Çorlu 22 Nisan 2021 tarihi ile birlikte Fenerbahçe teknik direktör yardımcılığına getirildi. Sözleşme sezon sonuna kadar imzalanırken Çorlu 1988 – 1989 sezonunda Fenerbahçe’nin 103 golle şampiyon olduğu takım oyuncularından birisiydi. Büyük Şenol lakaplı usta hoca Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe U21 takımının da teknik direktörlüğünü üstlenmişti.




Son Güncelleme: 24.04.2021 03:12
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTeknik DirektörYardımcışenol çorluAnlaşma
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