Fenerbahçe Teknik Direktör yardımcılığına Şenol Çorlu'yu getirdi

Fenerbahçe’de başa geçen Emre Belezoğlu’na yardımcı aranmaya devam ederken son dakika açıklamaları ile yeni yardımcının bulunduğu ve takıma katıldığı açıklandı. Açıklamalar sonrasında 59 yaşında ki Şenol Çorlu’nun sezon sonuna kadar Fenerbahçe’de Emre Belezoğlu’nun yardımcılığını yapacağı belirtildi.

Şenol Çorlu kimdir?

Ligin bitmesine 6 hafta gibi kısa bir süre kala şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe’de A Takımlüğü görevi Emre Belezoğlu’na verildi. TFF talimatlarına göre 15 günlük süresi dolan Belezoğlu Kasımpaşa maçı öncesinde ki ve sonrasındaki basın toplantılarına katılamayacak. Pro-Lisans krizinin yaşandığı Fenerbahçe’de Şenol Çorlu’nun getirilmesi sorunu çözdü.

1961 doğumlu olan Çorlu 22 Nisan 2021 tarihi ile birlikte Fenerbahçe teknik direktör yardımcılığına getirildi. Sözleşme sezon sonuna kadar imzalanırken Çorlu 1988 – 1989 sezonunda Fenerbahçe’nin 103 golle şampiyon olduğu takım oyuncularından birisiydi. Büyük Şenol lakaplı usta hoca Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe U21 takımının da teknik direktörlüğünü üstlenmişti.