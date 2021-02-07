Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan kimdir? Abdürrahim Albayrak'a neden saldırdı?

Sükrü Saraçoğlu Stadyumunda bugun oynanan derbide gülen taraf Galatasaray olmuştur.Maç ın bitmesinin ardından daha önceki vukuatları ile tanınan Fenerbahçe taraftarı Rambo Okan konuşmak üzere olan Abdürrahim Albayrak’a saldırı düzenlemeye çalıştı.Polis ekipleri tarafından saldırı son anda engellendi.Sosyal medya’da gündem olan ismin hakkındaki bilgileri sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

Rambo Okan kimdir?

Okan Güler’in vukuatları nedir?

1967 senesinde doğmuştur.Gerçek isminin Okan Güler olduğunu bilinen isim, Galatasaray takımının eski stadyumu olan Ali Sami Yen’e Fenerbahçe bayrağı dikmesi ile tanımıştır. 53 yaşındadır.

Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'ya Selanik'te fanatik Yunan ve PKK'lılardan oluşan bir grubun saldırısına uğramasını protesto eden Okan Güler (28), Beyoğlu'nda bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Türk bayrağına sarılarak protestosunu devam ettiren Rambo Okan, polis tarafından güçlükle ikna edildi.Türk Bayrağını sık sık öpen güler, ülkesi için her şeyini feda edebileceğini söyledi. Okan Güler, sabah gazeteyi okuduğunda Aktuna'ya yapılan saldırıyı görünce çılgına döndüğünü, son parasını taksiye vererek İstiklal Caddesi'ne geldiğini anlattı. Rambo Okan, güçlükle ikna edildi. (1995)