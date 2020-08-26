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Fenerbahçe stoper Marcel Tisserand ile her konuda anlaştı!

Defans hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de bir numaralı aday Bundesliga ekiplerinden Wolsburg'ta forma giyen Marcel Tisserand olarak açıklanmıştı. Transfer edebilmek için Wolsburg yöneticileri ile görüşme devam ederken oyuncu ile Fenerbahçe'nin her şartta anlaştığı sadece kulüp ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:35
Fenerbahçe stoper Marcel Tisserand ile her konuda anlaştı!
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Transfer sezonuna bomba gibi giriş yapan ve transferlerine devam eden Fenerbahçe’de stoperin bir numaralı adayı olan Wolsburg oyuncusu Marcel Tisserand ile anlaşmaya varıldığı belirtildi. Transfere sırası ile Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Jose Sosa ve Mauricio Lemos ile devam eden Fenerbahçe’de takıma katılması neredeyse kesinleşen son isim MArcel Tisserand oldu.


Kulüpler arasında görüşmeler devam ederken Wolsburg’un Tisserand için 2.5 milyon Euro bonservis istediği belirtildi. Fenerbahçe yöneticileri ile görüşmeler devam ederken Fenerbahçe’nin kiralama yoluna giderek satış opsiyonunu devreye sokma durumu da belirtildi.

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan Tisserand 2017 yılında Alman ekibine 7 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Kongolu oyuncu Fransa Ligue 1’de 61 maça çıkarken Almanya Bundesliga’da toplamda 69 maçta forma şansı buldu.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:35
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMarcel Tisserand
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