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Fenerbahçe stoper gündemine Mauricio Lemos'u aldı! Mauricio Lemos kimdir?

Geçtiğimiz günlerde 4 transferi birden duyuran Fenerbahçe stoper gündemine Mauricio Lemos'u aldı. Sarı lacivertli taraftarlar heyecanla 'Mauricio Lemos kimdir?' tartışmalarına başladılar. Genç stoper hakkında merak edilenler ortaya çıktı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 16:34
Fenerbahçe stoper gündemine Mauricio Lemos'u aldı! Mauricio Lemos kimdir?
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Transfer hazırlıklarına hızlı bir başlangıç yapan Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan ve Filip Novak transferini aynı gün duyurmuştu. Şimdilerde stoper arayışlarını sürdüren sarı lacivertli ekip Mauricio Lemos’u yakın takibe aldı.

24 yaşındaki futbolcunun 2017 yılında Barcelona teklifini reddettiği iddiaları gündeme gelmişti.


Mauricio Lemos o dönemde verdiği demeçte transfer olduğunda düzenli forma giymek istediğini ve şuanda paradan çok kendisini geliştirmeyi hedeflediğini dile getirmişti.

Mauricio Lemos kimdir?

Defensor Sporting’de kariyerine başlayan Lemos, 1.85 uzunluğundadır. 1995 yılında dünyaya gelen Lemos, Uruguay kulüplerinden Rubin Kazan takımına transfer olmuştur. Rubin Kazan’ın 400 bin Euro’ya satın almasını müteakip İspanyol kulüplerinden Las Palmas’a kiralanan Lemos gösterdiği performansıyla Las Palmas’ta kalmayı başarmıştır.

Barcelona’nın Lemos’a talip olması işlerin seyrini değiştirmiş fakat o gelen teklifi reddedip Las Palmas’ta 2 milyon Euro bedelle kalmayı tercih etmiştir.



Son Güncelleme: 20.08.2020 16:34
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMauricio Lemos
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