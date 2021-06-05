Fenerbahçe sportif direktörlük pozisyonu için temaslar başladı iddiası!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un, bu pozisyon için yeni sezonda Mustafa Eröğüt ve Önder Özen isimleriyle görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Başkan Ali koç bu iddialar hakkında net konuştu.
Ali Koç kesin bir dille yalanladı
Eröğüt ve Özen isimlerini yalanlayan Ali Koç, şu ana kadar görüşme olmadığının altını çizdi. Ali Koç, “bu isimlerden biri rakiplerimizde başarılı bir görevde ve o görevi neden bıraksın, diğer isimle de temasımız olmadı. Önceliğimiz teknik direktör, başka konular için zamanımız var” dedi.
Son Güncelleme: 05.06.2021 17:45