İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Fenerbahçe sportif direktörlük pozisyonu için temaslar başladı iddiası!

Geçtiğimiz sezona başlarken Emre Belözoğlu’nun olduğu sportif direktörlük görevi daha sonra Erol Bulut takımdan ayrıldıktan sonra Belözoğlu’nun teknik direktör olmasıyla birlikte boş kalmıştı

05 Haziran 2021 Cumartesi 17:45
Fenerbahçe sportif direktörlük pozisyonu için temaslar başladı iddiası!
Takip Et:

Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un, bu pozisyon için yeni sezonda Mustafa Eröğüt ve Önder Özen isimleriyle görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Başkan Ali koç bu iddialar hakkında net konuştu.

Emre Belözoğlu’nun bıraktığı koltuğa Başakşehir kulübünün Ceo’su Mustafa Eröğüt ve geçtiğimiz sezonlarda yine Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Önder Özen isimleri yakıştırılmıştı. İddialarla ilgili Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Futbolda Şike soruşturmasında kumpas iddiasıyla açılan davanın kararının sonrasında muhabirlere iddialar hakkında konuştu.

Ali Koç kesin bir dille yalanladı

Eröğüt ve Özen isimlerini yalanlayan Ali Koç, şu ana kadar görüşme olmadığının altını çizdi. Ali Koç, “bu isimlerden biri rakiplerimizde başarılı bir görevde ve o görevi neden bıraksın, diğer isimle de temasımız olmadı. Önceliğimiz teknik direktör, başka konular için zamanımız var” dedi.


Son Güncelleme: 05.06.2021 17:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSportif DirektörAli KoçTeknik Direktörönder özen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Aaron Boupendza hangi takıma transfer olacak? Hatayspor, gelen teklifleri açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Cengiz Holding olacak mı? İddialara taraftarlardan büyük tepki
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
Türkiye EURO 2020 Milli maçları hangi tarihte başlayacak?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
TFF yerli oyuncu teşvik sistemi nedir, nasıl çalışır?
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı
Steven Caulker kimdir, hangi takımlarda oynadı? Steven Caulker yaşı ve futbol hayatı

Popüler Haberler

Pankreas kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ölüm aylığı yeniden bağlanabilir mi?
A101'de satılan Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve kullanıcı yorumları
Piknik mesire alanları açıldı mı?
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Merve Anlağan Kimdir?
Kanal D yayın akışı, bugün nasıl olacak? 7 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D dizi, film ve programları
7 Haziran 2021 Pazartesi günü Star TV yayın akışı
Show TV 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı ve TV rehberi
7 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
Seni Çok Bekledim reyting sonuçları nasıl? Star TV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?
Okula gitmeme dilekçesi nedir, nasıl yazılır, nereden gönderilir?
Kardeşlerim 17.bölüm fragmanı ve 12 Haziran 2021 Cumartesi özeti ATV
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölümde neler olacak?
8 Haziran 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Haziran Salı at yarışı programı
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı 11 Haziran 2021 Cuma - Kırmızı Oda yeni bölümde neler olacak?
TV 8'de 7 Haziran 2021 Pazartesi tarihinde ne var? 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Arka Sokaklar 593. Bölüm Fragmanı – 11 Haziran 2021 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.