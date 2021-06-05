Fenerbahçe sportif direktörlük pozisyonu için temaslar başladı iddiası!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç’un, bu pozisyon için yeni sezonda Mustafa Eröğüt ve Önder Özen isimleriyle görüştüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Başkan Ali koç bu iddialar hakkında net konuştu.

Ali Koç kesin bir dille yalanladı

Emre Belözoğlu’nun bıraktığı koltuğa Başakşehir kulübünün Ceo’su Mustafa Eröğüt ve geçtiğimiz sezonlarda yine Fenerbahçe’nin teknik ekibinde yer alan Önder Özen isimleri yakıştırılmıştı. İddialarla ilgili Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Futbolda Şike soruşturmasında kumpas iddiasıyla açılan davanın kararının sonrasında muhabirlere iddialar hakkında konuştu.

Eröğüt ve Özen isimlerini yalanlayan Ali Koç, şu ana kadar görüşme olmadığının altını çizdi. Ali Koç, “bu isimlerden biri rakiplerimizde başarılı bir görevde ve o görevi neden bıraksın, diğer isimle de temasımız olmadı. Önceliğimiz teknik direktör, başka konular için zamanımız var” dedi.