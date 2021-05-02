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Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?

Bu sezon toplamda 20 transfer yapan Fenerbahçe’de sezon sonu 5 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Futbolseverler Fenerbahçe’de hangi oyuncuların sözleşmesi bitecek sorusunun yanıtlarını ararken Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu.

02 Mayıs 2021 Pazar 12:34
Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonu bitecek futbolcular kimler?
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Bu sezon başında ve devre arasında toplamda 20 tane futbolcu transfer eden Fenerbahçe, şu ana kadar istediği sonucu alamadı. Özellikle forvet hattına yaptığı transferlerden verim alamayan Fenerbahçe’de sezon sonunda 5 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Bu sezon toplamda 20 transfer yapan Fenerbahçe’de sezon sonu 5 oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Futbolseverler Fenerbahçe’de hangi oyuncuların sözleşmesi bitecek sorusunun yanıtlarını ararken Fenerbahçe’de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular belli oldu.

Oytun Özdoğan

Genç kaleci Fenerbahçe altyapısından yetişti. 22 yaşındaki genç kalecinin sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

Gökhan Gönül

Fenerbahçe’nin efsane sağ beki olarak gösterilen Gökhan Gönül, 2007-2008 sezonunda takıma katılmıştı. Şu an 36 yaşında olan başarılı sağ bek Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 3 süper kupa, 2 Süper Lig, 2 tane de Türkiye Kupası kazandı. Sarı Lacivertli formayla çıktığı 359 maçta 14 gol atarken 54 asist yaptı.

Ömer Faruk Beyaz

Dünyanın en önemli yetenekleri arasında gösterilen genç futbolcu, Almanya’nın Stuttgart takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Samatta

Sezon başında forvet ihtiyacını gidermek için Aston Villa’dan transfer dilen Samatta, sezon boyunca bekleneni veremedi. Kiralık olarak alınan golcü oyuncu, zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı için 6 milyon Euro karşılığında satın alınması gerekiyor.

Papiss Cisse

Geçtiğimiz yıl başarılı bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çeken Cisse, Alanyaspor’dan sezon başında Fenerbahçe’ye katıldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek.




Son Güncelleme: 02.05.2021 12:34
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FenerbahçeSamatta
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