Fenerbahçe sosyal medyada etkileşim rekoru kırdı!

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle sosyal medya etkileşim rekorları kırmaya devam ediyor. Her ay yapılan dünya genelinde en fazla etkileşim alan takımlar sıralamasında Fenerbahçe tarihi bir rekora imza attı.

Her ay diğer takımlara göre daha fazla etkileşim alan Fenerbahçe bir kez daha rekor kırdı. Deportes Finanzas şirketinin yaptığı incelemeler ve sayımlarda sarı – lacivertli ekip 21 Ocak 2021’de 25,3 milyon etkileşim alarak rekor kırdı. Bu rekor dünya çapında büyük ses getirirken Fenerbahçe, Barcelona ve Liverpool’u geçerek ilk sırada yer aldı. Eylül 2020’de Barcelona 14 milyon, Haziran 2019’da Liverpool’un 13,6 milyon etkileşim rekorlarını egale eden Fenerbahçe aşılması zor bir rekora imza attı.