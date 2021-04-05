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Fenerbahçe sonraki maçı hangi gün, kiminle? Malatya FB maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 33. haftasına girerken Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelerek mücadele edecek. Taraftarlar heyecanlı maçın ne zaman ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. Fenerbahçe’nin sonraki maçı hangi gün ve kiminle olacak? Malatya ve FB’nin maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar

05 Nisan 2021 Pazartesi 22:15
Fenerbahçe sonraki maçı hangi gün, kiminle? Malatya FB maçı ne zaman, saat kaçta?
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Süper Lig’in 33.haftasına giriş yaparken Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor bu hafta karşı karşıya gelecek. Zorlu geçecek maçta Yeni Malatyaspor Fenerbahçe’yi stadyumunda ağırlayacak. Denizlispor ile karşılaşan Fenerbahçe 1-0 galibiyet ile öne geçerken aynı performansı Yeni Malatyaspor maçında da bekliyor.


 

Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçı hangi gün oynanacak? Saat kaçta?

 Süper Lig’in 33.haftasında Fenerbahçe ve Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. 8 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00’da gerçekleşecek olan maç Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

2021 sezonu için 62 puan toplayan sarı lacivertliler, önde gelen Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde yer alıyor. Başakşehir ile karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor 3-0 mağlubiyet sonrasında Lig’te 16.sırada yer aldı.

12 Aralık 2020 Kadıköy Stadyumunda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe 3-0 skorla galibiyet göstermişti.

Stat yeri:

Yeni Malatya Stadyumu

Maç tarihi:

8 Nisan Perşembe

Maç saati:

19.00

Yayın:

Bein Sports 1


Son Güncelleme: 05.04.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSüper Lig 33Yeni MalatyaMaç8 NisanSaat
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