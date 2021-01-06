Fenerbahçe Sokratis transferinde sona yaklaştı

İngiliz ekibi Arsenal’de forma giyen Yunan futbolcuPapastathopoulos’nin bir numaralı hedefi olarak öne çıkıyor. Stoper bölgesinde uzun süredir beklenen performansın alınamaması Sokratis transferinin öne çıkmasına neden oldu. İngiltere kaynaklı haberlerde Sokratis’in devre arasında Arsenal’den ayrılacağı yazılırken, Arsenal kulübünün kadroda düşünmediği oyuncunun maaşından kurtulmak istediği belirtildi.

Tecrübeli oyuncuyla Fenerbahçe’nin yanı sıra İtalyan ekibi Genoa’nın da ilgilendiği biliniyor. Bazı haberlerde 32 yaşındaki oyuncunun eski takımı Genoa’ya gitmesinin daha muhtemel olduğu yazılırken Sokratis’in Mesut Özil’in sosyal medyada yaptığı İstanbul paylaşımına göz emojisi koyması Fenerbahçe iddialarının güçlendirdi.