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Fenerbahçe, Slaven Bilic ile prensipte anlaştı!

Teknik direktör arayışları ile birlikte bir kaç isimle görüşmeler sağlayan Fenerbahçe, Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic ile bir prensip anlaşması yaptı. Bilic'in Ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

26 Aralık 2021 Pazar 12:26
Fenerbahçe, Slaven Bilic ile prensipte anlaştı!
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Şuan Beijing Guoan takımının hocası olan fakat Çin futbolunda son zamanlarda yaşanan krizler nedeniyle ülkeden ayrılma yönünde bir karar alan Hırvatistan uyruklu Slaven Bilic, Fenerbahçe Spor Kulübü ile bir anlaşma yaptı. Teknik direktör konusunu karara bağlamak isteyen sarı-lacivertli yönetim ile bir görüşme yapan Bilic'in kulüpten gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi tarafından Bilic'e 2.5 yıllık bir anlaşma teklif ettiği öğrenilirken, prensipte anlaşılan Hırvat hocanın Ocak ayının ilk haftasında İstanbul'a geleceği ve sözleşmeyi imzalayacağı konuşuluyor.

2013- ile 2015 yılları arasında Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak Türkiye'de ulunan Slaven Bilic'in Avrupa’da göstermiş olduğu başarılar ve daha sonrasında yaşanan 2 şampiyonlukta attığı temellerle hatırlanıyor.


Son Güncelleme: 26.12.2021 12:26
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSlaven BilicTeknik DirektörPrensip Anlaşması
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