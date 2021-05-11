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Fenerbahçe – Sivasspor maçı radyodan canlı dinle - FB Sivas maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını

Süper Lig’de heyecan Fenerbahçe Sivaspor maçıyla devam ediyor. Ligin bitimine iki maç kala nefes kesen şampiyonluk yarışında Fenerbahçe – Sivasspor maçı radyodan dinleyebilecek. FB- Sivas maçı TRT Radyo 1 canlı yayınıyla futbol severlere aktarılacak.

11 Mayıs 2021 Salı 19:55
Fenerbahçe – Sivasspor maçı radyodan canlı dinle - FB Sivas maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
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Süper Lig'in 41'inci haftası bugün başlaıyor. Üç büyüklerin son iki maç kala nefes kesen şampiyonluk yarışı futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Lider Beşiktaş'on iki puan gerisinde şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe bu akşam zorlu Sivasspor maçına çıkacak. Sivasspor ligde 17 maçtır yenilmezken Avrupa bileti için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. 

Fenerbahçe Sivasspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den yayınlanacak. Büyük heyecana sahne olacak maçı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bun karşın maçı radyodan canlı anlatımla takip etmekte mümkün. 

Fenerbahçe Sivasspor canlı izle

Fenerbahçe Sivasspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın sesli anlatımı ise TRT Radyo 1 üzerinden gerçekleştirilecek.

TRT Radyo 1 Fenerbahçe Sivasspor canlı maç anlatımı için TIKLAYINIZ.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe:

Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,

Sivasspor:

Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

Fenerbahçe 7 maçtır yenilmiyor

Şampiyonluk yarışında teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yeniden iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe, Emre’nin takımın başına geçtiği 7 maçta kaybetmedi. Fenerbahçe ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sivasspor 17 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Rıza Çalımbay ve öğrencileri ligde çıktığı son 17 karşılaşmada yenilmedi. Bu aynı zamanda bu sezonun en uzun serisi olarak öne çıktığı Yiğidolar ligde beşinci olarak geçen sezon olduğu gibi yeniden Avrupa biletini almak istiyor.

30’uncu randevu

Fenerbahçe ve Sivasspor lig tarihinde daha önce 29 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 kez kazanırken, Sivasspor 6 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan maçta 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:55
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