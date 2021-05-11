Fenerbahçe Sivasspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB - Sivas youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig'de 41. hafta heyecanı Fenerbahçe Sivasspor maçıyla devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın geçen hafta Galatasaray'a yenilmesi Fenerbahçe'yi de umutlandırdı. Sarı lacivertliler ligin bitimine 2 maç kala lider Beşiktaş'ı takibini sürdürüyor. Fenerbahçe'nin son iki maçta en zorlu rakibi olarak görülen ve Avrupa bileti için sahaya çıkan Sivasspor'da ligde beşincilik savaşı veriyor.

Kritik karşılaşma öncesi Fenerbahçe ligde 79 puanla ikinci sırada yer alırken Sivasspor 59 puanla 6'ıncı sırada yer alıyor.

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Sivasspor:

Fenerbahçe 7 maçtır yenilmiyor

Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

Şampiyonluk yarışında teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yeniden iddialı bir konuma gelen Fenerbahçe, Emre’nin takımın başına geçtiği 7 maçta kaybetmedi. Fenerbahçe ligde çıktığı son 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sivas’ta 5 oyuncu sınırda

Sivasspor 17 maçtır yenilmiyor

Sivasspor’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Appindangoye, Ali Şaşal, Robin Yalçın, Erdoğan ve Ahmet Oğuz bu maçta kart görmeleri durumunda ligin son haftasında cezalı duruma düşecek.

Süper Lig’in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Rıza Çalımbay ve öğrencileri ligde çıktığı son 17 karşılaşmada yenilmedi. Bu aynı zamanda bu sezonun en uzun serisi olarak öne çıktığı Yiğidolar ligde beşinci olarak geçen sezon olduğu gibi yeniden Avrupa biletini almak istiyor.

Hakem belli oldu

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Sivasspor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Fenerbahçe Sivasspor maç özet

Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması bu akşam 20:30'da başlayacak. Lig şampiyonluğunu yakından ilgilendiren maç öncesi nefesler tutuldu. Her iki takımında galibiyet için sahaya çıkacağı maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Fenerbahçe Sivasspor maç özeti için tıklayınız