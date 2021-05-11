Fenerbahçe Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Fenerbahçe Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’i 41’inci haftasında şampiyonluk yarışı büyük bit heyecana sahne oluyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe 41’inci haftada ligin zorlu ekiplerinden Sivasspor ile karşılaşacak. Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Sivasspor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Ülker Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:

Harun, Gökhan, Tisserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan, İrfan, Mesut, Pelkas, Valencia,

Sivasspor:

Ali, Ahmet, Robin, Caner, Uğur, Claudemir, Hakan, Fajr, Kone, Gradel, Kayode

Fenerbahçe’de 4 eksik

Şampiyonluk yarışından en zorlu maçına çıkacak olan Fenerbahçe’de Sivas maçı öncesi 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Perotti, Sadık, Altay ve Nazım zorlu Sivas maçında yer alamayacak.

Sivasspor 17 maçtır yenilmiyor

30’uncu randevu

Süper Lig’in ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Rıza Çalımbay ve öğrencileri ligde çıktığı son 17 karşılaşmada yenilmedi. Bu aynı zamanda bu sezonun en uzun serisi olarak öne çıktığı Yiğidolar ligde beşinci olarak geçen sezon olduğu gibi yeniden Avrupa biletini almak istiyor.

Fenerbahçe ve Sivasspor lig tarihinde daha önce 29 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 17 kez kazanırken, Sivasspor 6 kez kazandı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ayrıca ligin ilk yarısında oynanan maçta 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Hakem belli oldu

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe Sivasspor maçını hakem Halis Özkahya yönetecek.

Fenerbahçe Sivasspor maçı izle

Saat 20:30’da başlayacak olan Fenerbahçe Sivasspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor. Bu nedenle maçlar sadece abone olarak beIN Sports platformları üzerinden izleyebilirsiniz.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır.

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