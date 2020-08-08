Fenerbahçe Sinan Gümüş Transferinde Mutlu Sona Yaklaştı! 3 Yıllık Sözleşme

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe, hızlı girdiği transfer sezonunda hızlı devam edecek gibi duruyor. Bir günde dört transfer birden açıklayan Sarı Lacivertliler, şampiyonluk kadrosunu kurmak adına aynı hızla diğer transferleri de bitirmeyi hedefliyor. Bu çalışmalar neticesinde gelecek yıl uygulanması planlanan yabancı sınırı kuralını da göz önünde bulunduran Fenerbahçe, kanatlardaki eksiklerinin birini Sinan Gümüş ile doldurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’ın eski oyuncularından olan Sinan Gümüş, son olarak geçen sezon Antalyaspor’da kiralık olarak boy göstermişti. Galatasaray’ın Genoa’ya sattığı başarılı kanat oyuncusu, sezonun ikinci bölümünde Antalya’da kiralık olarak oynamış ve gösterdiği performans ile dikkat çekmişti.

26 yaşındaki Almanya doğumlu olan Sinan Gümüş ile ligin bitiminin ardından ilgilenmeye başlayan Fenerbahçe, son günlerde bu transferi bitirmeye çok yaklaştı. Oyuncu ile görüşmelerde sona gelen Fenerbahçe’nin, Sinan Gümüş ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın transferin birkaç gün içinde netleşmesi bekleniyor.