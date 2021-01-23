Fenerbahçe, Sevilla'dan Idrissi'yi kadrosuna katmak istiyor!

Sezon başında yaptığı transferler ile adından söz ettiren Fenerbahçe ara transfer döneminde de durmuyor. Son olarak Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi’yi kadrosuna katan Fenerbahçe Diego Perotti’nin sağlık sorunları nedeniyle kanat oyuncusu araştırmaya başlamıştı. Yapılan açıklamalarda kanat oyuncusunun İspanya’da bulunduğu belirtildi.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kanat oyuncusu araştırmalarına devam ederken’da forma giyen’e kancayı taktı. 24 yaşında ki kanat oyuncusu için Sevilla ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmasına rağmen bunun zorunlu olmayacağını açıklayan Fenerbahçe sezon İdrissi’nin sezon sonuna kadar göstereceği performansın takıma katılıp katılmayacağını belirleyeceğini açıkladı.