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Fenerbahçe, Sevilla'dan Idrissi'yi kadrosuna katmak istiyor!

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe çalışmalarına devam ederken aranan oyuncu İspanya'da bulundu. Sevilla forması giyen kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe resmi görüşmelere başladı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 20:29
Fenerbahçe, Sevilla'dan Idrissi'yi kadrosuna katmak istiyor!
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Sezon başında yaptığı transferler ile adından söz ettiren Fenerbahçe ara transfer döneminde de durmuyor. Son olarak Mesut Özil, Attila Szalai ve Samuel Osayi’yi kadrosuna katan Fenerbahçe Diego Perotti’nin sağlık sorunları nedeniyle kanat oyuncusu araştırmaya başlamıştı. Yapılan açıklamalarda kanat oyuncusunun İspanya’da bulunduğu belirtildi.

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe kanat oyuncusu araştırmalarına devam ederken Sevilla’da forma giyen Oussame Idrissi’e kancayı taktı. 24 yaşında ki kanat oyuncusu için Sevilla ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sözleşmesinde satın alma opsiyonunun bulunmasına rağmen bunun zorunlu olmayacağını açıklayan Fenerbahçe sezon İdrissi’nin sezon sonuna kadar göstereceği performansın takıma katılıp katılmayacağını belirleyeceğini açıkladı.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 20:29
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbah.eSevillaKanat OyuncusuOussame IdrissiTransfer
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