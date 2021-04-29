Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı!

’in 38. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi. Günün son maçındailekarşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Fenerbahçe’de kaptan Gökhan Gönül 43. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçtan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı ve lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisine düşmüş oldu. 73 puanla 2. sırada haftayı tamamlayan sarı lacivertli ekip, sıradaki maçını 3 Mayısıs Pazartesi günü saat 20:30’da BB Erzurumspor ile evinde oynayacak.

Ev sahibi Alanyaspor ise bu maçta aldığı 1 puanla puanını 57 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Alanyaspor sıradaki maçını, 3 Mayısıs Pazartesi günü saat 16:00’da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.