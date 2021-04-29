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Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı!

Süper Lig’in 38. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybeden Fenerbahçe, lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisine düşmüş oldu. İşte maç ile ilgili detaylar...

29 Nisan 2021 Perşembe 23:00
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı!
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Süper Lig’in 38. haftası bugün oynanan maçlarla sona erdi. Günün son maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi. Fenerbahçe’de kaptan Gökhan Gönül 43. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçtan 1 puanla ayrılan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı ve lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisine düşmüş oldu. 73 puanla 2. sırada haftayı tamamlayan sarı lacivertli ekip, sıradaki maçını 3 Mayısıs Pazartesi günü saat 20:30’da BB Erzurumspor ile evinde oynayacak.

Ev sahibi Alanyaspor ise bu maçta aldığı 1 puanla puanını 57 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Alanyaspor sıradaki maçını, 3 Mayısıs Pazartesi günü saat 16:00’da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.




Son Güncelleme: 29.04.2021 23:00
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigFenerbahçeAlanyaspor
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