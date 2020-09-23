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Fenerbahçe, Samatta'yı Sörloth modeli ile alıyor!

Yaz transfer sezonu başında kiralık oyuncu almak istemiyoruz diyen Ali Koç Samatta'yı kiralık olarak almaya karar verdikten sonra taraftarlar merak etmeye başladı. Kiralık olarak gelse de satın alma opsiyonlu ve 25 gol garantisi ile belirlenen bonservisin verilme durumunu Sörloth ile öğrenen Fenerbahçe Samatta'yı da bu modelle almak istiyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 21:14
Fenerbahçe, Samatta'yı Sörloth modeli ile alıyor!
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Fenerbahçe Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta transferini bitirdi. Transfer görüşmelerinde hem oyuncu hem de Aston Villa ile anlaşan Fenerbahçe transferde Sörloth modeli izliyor.


Samatta’yı kiralık olarak kadrosuna katan ancak sözleşmeye satın alma opsiyonunu koyan Fenerbahçe Aston Villa’ya Süper Lig’te 25 gol atması durumunda 6.5milyon Euro ile satın alınacağı teklifini yaptı.

Geçtiğimiz yıl Premier Ligte başarısız olarak Türkiye’de harikalar yaratan Sörloth modeli olan bu transfer biçiminde ise Aston Villa teklifte yer alan 25 gol garantisi ile 6.5 milyon Euro teklifi 15 gol 8 milyon Euro olarak geri iletti.

Sözleşme konusu iki kulüp arasında görüşülmeye devam ediyor.



Son Güncelleme: 23.09.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
SamattaFenerbahçeSörloth Modeli
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