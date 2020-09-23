Fenerbahçe, Samatta'yı Sörloth modeli ile alıyor!

Fenerbahçe Aston Villa’da forma giyen Mbwana Samatta transferini bitirdi. Transfer görüşmelerinde hem oyuncu hem de Aston Villa ile anlaşan Fenerbahçe transferde Sörloth modeli izliyor.

Samatta’yı kiralık olarak kadrosuna katan ancak sözleşmeye satın alma opsiyonunu koyan Fenerbahçe Aston Villa’ya Süper Lig’te 25 gol atması durumunda 6.5milyon Euro ile satın alınacağı teklifini yaptı.

Geçtiğimiz yıl Premier Ligte başarısız olarak Türkiye’de harikalar yaratan Sörloth modeli olan bu transfer biçiminde ise Aston Villa teklifte yer alan 25 gol garantisi ile 6.5 milyon Euro teklifi 15 gol 8 milyon Euro olarak geri iletti.

Sözleşme konusu iki kulüp arasında görüşülmeye devam ediyor.