İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe ile bağlanmış ve tüfekle öldürülmüş olarak bulundu
Son Dakika
İzmir'de vahşet! Emekli öğretmen kelepçe...
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı! 5'i çocuk 7 kişi yaralandı
Erzurum'da otomobil, dorseli TIR'a çarptı!...
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını dolandırdığı iddia edilen kişiyi Esra Erol ortaya çıkardı
Evlilik vaadiyle çok sayıda kadını...
İzmir'de bir kişi gürültü yapan komşusunu bıçakladı
İzmir'de bir kişi gürültü yapan...

Fenerbahçe Samatta transferini bitiriyor!

Son 1 aydır Aston Villa forveti Mbwana Samatta ile ilgilenen Fenerbahçe transferi bitirmek üzere görüşmelere hız verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe Samatta'yı kiralamak üzere Aston Villa ile görüşmelere başladı.

22 Eylül 2020 Salı 14:15
Fenerbahçe Samatta transferini bitiriyor!
Takip Et:

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe’de Vedat’ın Lazio’ya gönderilmesi sonrasında santrafor çalışmalarına devam ediyor. İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta ile ilgilenen Fenerbahçe transferi bitirme aşamasına geldi.


Kiralık gelecek

İtalya basınında yer alan haberler göre Samatta, Aston Villa’dan ayrılmaya karar verdi. İngiltere Premier Lig ekibi Villa Samatta’yı Fenerbahçe’ye kiralamak için görüşmelere devam ettiğini dile getirdi.

2019 yılında Genk’ten İngiliz ekibine 10.5 milyon Euroya transfer olan Samatta, ligde giydiği 14 maça çıktı. Çıktığı 14 maçta ise 1 gol kaydetti.



Son Güncelleme: 22.09.2020 14:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aston VillaFenerbahçeSamattaKiralık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erol Bulut'tan transfer ile ilgili çarpıcı açıklama!
Erol Bulut'tan transfer ile ilgili çarpıcı açıklama!
Emre Bol Fenerbahçeli Michael Frey hakkında çok sert açıklamalarda bulundu!
Emre Bol Fenerbahçeli Michael Frey hakkında çok sert açıklamalarda bulundu!
Rakitic Hırvatistan milli takımına veda etti!
Rakitic Hırvatistan milli takımına veda etti!
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Antalyaspor'a koronavirüs tepkisi
Beşiktaş Başkanı Çebi'den Antalyaspor'a koronavirüs tepkisi
Rennes Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'a bonuslarla birlikte 16 milyon euro teklif etti
Rennes Trabzonspor'un 24 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır'a bonuslarla birlikte 16 milyon euro teklif etti
Beşiktaş, Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdiğini duyurdu!
Beşiktaş, Ahmet Çakar'ı mahkemeye verdiğini duyurdu!

Popüler Haberler

Diyabet hastaları malulen emeklilik hakkında yararlanabilir mi? Şeker hastalığı malulen emeklilik şartları
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2020 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik kredisini kimler alabilir? Bedelli askerlik kredisi şartları
Stopaj ile birlikte işçi işverene maliyeti 2020
Ptt emekli kredi şartları nelerdir? Hangi şartlarda kredi sağlıyor?
Stajyer maaşları ne zaman yatar? Stajyer maaşları ne zamana kadar yatar?
Kredi çeken vatandaşlara müjde! Yapılan kesintilere 1.441 TL iade!
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi?
Hakan Hatipoğlu kimdir? Hakan Hatipoğlu hayatı ve özgeçmişi
Çim ne zaman eklilir? Çim kaç günde çıkar? Çim ekimi için en uygun zaman
2019 Yılı En güzel ve özel babalar günü mesajları ( resimli facebook, whatsapp ve instagram kutlama mesajları )
Ahmet Çakar koronavirüs açıklamasına doğru mu? Ahmet Çakar'dan canlı yayında corona virüs vefat açıklaması
BİM 2019 Yılı Personel Alım İlanları! Birleşik Marketler A.Ş. (BİM) İş Başvurusu Şartları ve Detayları
Ziraat Odası Çiftçi belgesi alabilmek için gereken belgeler nelerdir? 2020 Ziraat odası kayıt ücreti ve aylık aidatları
Yatay geçişler ne zaman başlıyor? 2020 yatay geçişte nelere dikkat edilir?
Brütten nete maaş hesaplaması 2020
Bim aktüel indirim kataloğu 22 Eylül 2020 Salı ürünleri
Yardıma muhtaç ve engelli vatandaşlara verilen maaş desteği şartları 2020
Bulgaristan yaşam şartları nasıl? 2020 Bulgaristan asgari ücretleri
A101 Huawei Band 4 bileklik nasıl? Kullananların yorumları nelerdir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.