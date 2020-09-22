Fenerbahçe Samatta transferini bitiriyor!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe’de Vedat’ın Lazio’ya gönderilmesi sonrasında santrafor çalışmalarına devam ediyor. İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa forması giyen Mbwana Samatta ile ilgilenen Fenerbahçe transferi bitirme aşamasına geldi.

Kiralık gelecek

İtalya basınında yer alan haberler göre Samatta, Aston Villa’dan ayrılmaya karar verdi. İngiltere Premier Lig ekibi Villa Samatta’yı Fenerbahçe’ye kiralamak için görüşmelere devam ettiğini dile getirdi.

2019 yılında Genk’ten İngiliz ekibine 10.5 milyon Euroya transfer olan Samatta, ligde giydiği 14 maça çıktı. Çıktığı 14 maçta ise 1 gol kaydetti.