Fenerbahçe, Samandıra'da mini zirve gerçekleştirdi

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasına hazırlanmaya devam eden Fenerbahçe Spor Kulübü’nde; Emre Belözoğlu ve Erol Bulut arasında ayak üstü mini zirve yapıldı. Emre Belözoğlu’nun konuşurken hareketsiz kalamadığı dikkat çekti, Erol Bulut ise anlatıcı taraf değil daha çok dinleyici taraf olmayı seçti. İdmanın 15 dakikalık bir süre zarfı basına açık olarak gerçekleştirildi. İdmanda taktik çalışmaları ile çift kale maçın gerçekleştirildiği gözlemlendi. Oyunculardan Gustavo daha çok takımdan ayrı tutularak özel bir programa dahil edilerek çalıştırıldı.

Caner Erkin meselesi hâlâ belirsiz!

Fenerbahçe içinde Caner Erkin durumu belirsizliğini koruyor. Tecrübeli Türk futbolcunun şu anlık bir af kararı alması pek olası değil gibi. Trabzonspor maçına çıkmayan Caner Erkin; Pazar gününe kadar takımından ayrı bir şekilde çalıştırılacak. Fenerbahçe’nin kurmayları ile Cuma ya da Pazar günü net bir karara varılacak.