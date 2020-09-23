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Fenerbahçe Rodrigues yerine Kalu'yu istiyor

Fenerbahçe'nin bir yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Rodrigues ile yollarını ayırmak istediği öğrenildi. Sarı lacivertli kulüp yönetimi Kalu'yu renklerine bağlamak istiyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:11
Fenerbahçe Rodrigues yerine Kalu'yu istiyor
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Fenerbahçe’den ayrılacağı öne sürülen Garry Rodrigues yerine Bordeaux’un kanadı Samuel Kalu’nun transferi gündemde. Sarı lacivertli kulüple bir yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunan Rodrigues’in gönderilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Rodrigues için Olympiakos ile görüşmeler yapıldığı aktarılırken, söz konusu işlemlerin tamamlanmasını müteakip Kalu’nun transferini bitirebilmek için yeniden harekete geçirilecek.


Fransız kulübe 1 milyon Euro kiralama ile 5 milyon Euro satın alma bedeli teklif edilirken, Kalu bu sezonda 4 müsabakada 1 asistle katkıda bulundu.

Erol Bulut Samatta’da kararlı

Erol Bulut’un santrafor bölgesinde en az iki oyuncu transfer etmek istediği ve bunlardan ilki ise Mbwana Samatta oldu. Tanzanyalı golcünün transferi için Aston Villa’ya kiralama teklifi yapılırken, satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlandı. Türkiye’de oynamayı kabul eden Samatta’nın hafta içinde İstanbul’a geleceği öğrenildi.



Son Güncelleme: 23.09.2020 18:11
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKaluRodrigues
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