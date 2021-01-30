İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Fenerbahçe Rize maçında Mesut Özil kadroda mı, oynayacak mı?

Fenerbahçe’ye olan transferiyle oldukça ses getiren Mesut Özil, 3,5 yıllık imzaladığı sözleşmeden sonra ne zaman sahalarda oynayacağı merak konusu olmakta. Peki, yıldız futbolcu hangi maçta sarı-lacivert formayı giyecek.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:19
Fenerbahçe Rize maçında Mesut Özil kadroda mı, oynayacak mı?
Takip Et:

Son olarak geçtiğimiz hafta yapılan Fenerbahçe- Kayserispor arasında yapılan maçta yer almayan Mesut Özil. Bu hafta Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor maçında yer alıp almayacağı tekrar gündemde. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusu yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları yüzünden Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında sahada boy gösteremeyecekler. Ayrıca  henüz yeni takımı için  hazır olmayan geçtiğimiz haftalarda transfer olan  dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'de kadroda bulunmayacak. Futbol futbolseverlerin Mesut Özil'i. Bu akşam maçta  sahadagörmek istiyorlardı. Hatta bunun için Mesut Özil için marşlar dahi yazılmıştı.

Bu akşam oynanacak olan maç tarihi Ülker stadında saat 19.00’da gerçekleşecek karşılaşmada maçın hakemi Abdulkadir Bitigen olacak. Maç Beıng sports 1'den canlı yayınlanacak.Bu sezon ligde oynanan maçların 7 maçın 6'sını kazanan  Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında da böyle devam etmek istiyor.

Bu akşam oynanacak maçta ilk 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Boldrin, Michalak, Samudio, Donsah, Emir, Melnjak, Meriah, Moroziuk, Dokovic

Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Fenerbahçe spor Klubü başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in sahalara çıkacağı tarihe yönelik sorulara şu açıklamayı yapmıştı: “Her idmana çıktı, maçlarda oynadı. Sadece maç eksiği var onları da en kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına ise hocamız karar verecek. Mesut'un hazır olma durumu karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda 3 ile 4 hafta sürer demişti. Kendi durumunu da bile biri olarak herhalde 2 hafta sonra maçlara girer, inşallah bunda yanılmam” dedi.

 

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeçaykurizesporMesutÖzilBu AkşamülkerstadıSarıkırmızıAlikoç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!
Marius Sumudica'nın yeni takımı belli oldu!
Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 13 koronavirüs tespit edildi!
Çaykur Rizespor'da Fenerbahçe maçı öncesinde 13 koronavirüs tespit edildi!
Galatasaray, askere çağrıldığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklama geldi
Galatasaray, askere çağrıldığı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklama geldi
Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a
Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a
Beşiktaş'ta Diego Costa bombası
Beşiktaş'ta Diego Costa bombası
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole, Gaziantep FK'da
Galatasaray'ın eski oyuncusu Lionel Carole, Gaziantep FK'da

Popüler Haberler

Emekli maaşı promosyon miktarı ne kadar? 2021 Emekliye en çok promosyon veren banka
SGK ilişiksiz belgesi için istenen evraklar nelerdir? SGK ilişiksizlik belgesi geçerlilik süresi
Ptt kart şifresi sms ile nasıl alınır? Ptt kart şifre alma işlemler
Sen Çal Kapımı dizisi devam edecek mi? Sen Çal Kapımı 2. sezon devam eder mi?
Şartlı eğitim yardımı ödemeleri nereye yatırılır? Telefon ile şartlı eğitim yardımı sorgulaması 2021
Cep telefonu imei numarası nasıl öğrenilir? 2021 Cep telefonu imei numarası sorgulama
SGK tüp bebeği kaç kez karşılıyor? 2021 SGK tüp bebeğin ne kadarını karşılıyor?
Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yeni sezona katılan yeni oyuncular kimler oldu?
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
boşanmış kadın nerelerden yardım alabilir? 2021 Devletten boşanmış kadınlara yardım destekleri
Sigorta Lensi ödemesini karşılıyor mu? SGK lens yardımının ayrıntıları
Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor, hangi üniversitede?
Genel seçim ne zaman yapılacak? Yeni genel seçim ne zaman
Luiz Gustavo Fener'e mi geliyor? Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sesleri yükseliyor! Luiz Gustavo kimdir?
Devlet faizsiz kredi müjdesini verdi!
BDDK KPSS şartlı memur alımı başvuru şartları ve başvuru tarihleri
Seni Çok Bekledim dizisinde Osman Efe karakterine Şehsuvar Aktaş hayat veriyor
1500 tl ye alınabilecek en iyi cep telefonu önerileri
Fenerbahçe Dimitris Pelkas sakatlandı mı, neden oyundan çıktı, sağlık durumu nasıl?
Survivor 2021 17. bölüm fragmanı 31 ocak 2021 Pazar
Fenerbahçe - Çaykur Rize maçı 1 - 0 özeti ve golleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.