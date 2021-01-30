Fenerbahçe Rize maçında Mesut Özil kadroda mı, oynayacak mı?

Son olarak geçtiğimiz hafta yapılan Fenerbahçe- Kayserispor arasında yapılan maçta yer almayan Mesut Özil. Bu hafta Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor maçında yer alıp almayacağı tekrar gündemde. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısına 5 oyuncusu yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları yüzünden Marcel Tisserand, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, Çaykur Rizespor maçında sahada boy gösteremeyecekler. Ayrıca henüz yeni takımı için hazır olmayan geçtiğimiz haftalarda transfer olan dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'de kadroda bulunmayacak. Futbol futbolseverlerin Mesut Özil'i. Bu akşam maçta sahadagörmek istiyorlardı. Hatta bunun için Mesut Özil için marşlar dahi yazılmıştı.

Bu akşam oynanacak olan maç tarihi Ülker stadında saat 19.00’da gerçekleşecek karşılaşmada maçın hakemi Abdulkadir Bitigen olacak. Maç Beıng sports 1'den canlı yayınlanacak.Bu sezon ligde oynanan maçların 7 maçın 6'sını kazanan Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında da böyle devam etmek istiyor.

Bu akşam oynanacak maçta ilk 11'ler şöyle:

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.

Mesut Özil ne zaman oynayacak?

Çaykur Rizespor: Gökhan, Fabricio, Boldrin, Michalak, Samudio, Donsah, Emir, Melnjak, Meriah, Moroziuk, Dokovic

Fenerbahçe spor Klubü başkanı Ali Koç, Mesut Özil'in sahalara çıkacağı tarihe yönelik sorulara şu açıklamayı yapmıştı: “Her idmana çıktı, maçlarda oynadı. Sadece maç eksiği var onları da en kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına ise hocamız karar verecek. Mesut'un hazır olma durumu karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda 3 ile 4 hafta sürer demişti. Kendi durumunu da bile biri olarak herhalde 2 hafta sonra maçlara girer, inşallah bunda yanılmam” dedi.