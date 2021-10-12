Fenerbahçe Premier Lig’den iki yıldızı getiriyor

Süper Lig’in ilk 8 haftasında 19 puan toplayarak lider olan Fenerbahçe’de devre arası için şimdiden çalışmalar başladı. Takımdaki iyi gidişat devam etse de, yönetim takımdaki eksikler için devre arasında en az iki isim kadroya katılacak.

Fenerbahçe yönetimi Premier Lig’de iki oyuncu ile temasa geçti. Teknik direktör Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda bir ön libero ve kanat oyuncusu transfer edilecek. Yönetim ve scout ekibinin çalışması sonucunda Everton forması giyen Jean Gbamin ve Tottenham forması giyenlisteye alındı.

Pereira, sol kanat transferi için Tottenham’da yeteri kadar forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılmayı düşünen 26 yaşındaki Ryan Sessegnon’u önerdi. Ön libero bölgesi için ise Everton forması giyen Jean Gbamin’i listenin ilk sırasında yer alıyor.