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Fenerbahçe Perotti ile görüşecek: Sözleşmesi feshedilebilir!

Hafta içi Diego Perotti ile görüşme planlayan Fenerbahçe oyuncuya ameliyatı ve sahalardan uzak kalacağı dönem için sözleşme feshi talep edecek. Oyuncunun teklife sıcak bakması nedeniyle yolların ayrılacağı düşünülüyor.

17 Ocak 2021 Pazar 18:44
Fenerbahçe Perotti ile görüşecek: Sözleşmesi feshedilebilir!
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Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ve yaşadığı diz sakatlıkları nedeni ile 3 – 8 ay arası sahalardan uzak kalması beklenen Diego Perotti için Emre Belezoğlu açıklamalarına devam ediyor. Yaşayacağı uzun sakatlık ve ameliyat sürecinde Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Perotti’nin sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimler bir bir belli olurken Lemos, Adem ve Dirar ile kesin olarak yolların ayrılacağı açıklandı. Diego Perotti için ise beklemeye devam ediliyor. 1,5 aydır sahalardan uzak olan ve ameliyat olması gereken Diego Perotti’nin ameliyat sonrasında 3 – 8 ay arasında sahalardan uzak kalacağı belirtilirken oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor.

Kronik sakatlık nedeni ile sezon başında düşük maliyetler ile kadroya katılan Perotti’nin oynamamasına rağmen Fenerbahçe’den 1 milyon Euro aldığı tahmin edilirken sakatlıklar nedeni ile maç başı anlaşılan Perotti’nin sözleşmesi feshedilebilir açıklamaları yapıldı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:44
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeDiego PerottiSözleşmeFesih
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