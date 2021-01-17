Fenerbahçe Perotti ile görüşecek: Sözleşmesi feshedilebilir!

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı ve yaşadığı diz sakatlıkları nedeni ile 3 – 8 ay arası sahalardan uzak kalması beklenen Diego Perotti için Emre Belezoğlu açıklamalarına devam ediyor. Yaşayacağı uzun sakatlık ve ameliyat sürecinde Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Perotti’nin sözleşmesinin feshedileceği belirtildi.
Kronik sakatlık nedeni ile sezon başında düşük maliyetler ile kadroya katılan Perotti’nin oynamamasına rağmen Fenerbahçe’den 1 milyon Euro aldığı tahmin edilirken sakatlıklar nedeni ile maç başı anlaşılan Perotti’nin sözleşmesi feshedilebilir açıklamaları yapıldı.
Son Güncelleme: 17.01.2021 18:44