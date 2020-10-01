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Fenerbahçe Papiss Cisse transferini resmen duyurdu

Samatta transferinin ardından bir forvet daha almak isteyen Fenerbahçe Papiss Cisse ile anlaştı. Geçen sezonun başarılı isimlerinden olan Cisse sarı lacivertli ekipler 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

01 Ekim 2020 Perşembe 21:45
Fenerbahçe Papiss Cisse transferini resmen duyurdu
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Sarı kanarya Cisse ile birlikte bu sezonki 15. transferini gerçekleştirdi. Geçen sezonu Alanyaspor forması altında tamamlayan Cisse performansıyla öne çıkmıştı. Sarı kanarya yeni oyuncusunun transferini esprili şekilde duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda Vecihi karakterinden yola çıkıldı.


Gülen Gözler dizisinde Şener Şen’in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvara vurduğu sahneyi kurgulayan Fenerbahçe Cisse transferini bu şekilde duyurdu ve oyuncuya “Ailemize Hoş geldin” mesajı verdi.

Papiss Cisse imza sonrası açıklamalarda bulundu

Tecrübeli golcü sözleşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cisse, Fenerbahçe’ye geldiği için mutlu olduğunu ve herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Cisse taraftara seslenerek beni bekleyip görsünler dedi.

Birçok takımda görev aldı

Tecrübeli oyuncu Metz ile başladığı kariyerine Freiburg, Newcastle United, Alanyaspor’da devam etti. Oyuncu özellikle İngiliz ekibinde gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. Senegalli oyuncu Alanyaspor formasıyla 58 maça çıkarken bu maçlarda 38 gol atmıştı.



Son Güncelleme: 01.10.2020 21:45
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FenerbahçeCisse
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