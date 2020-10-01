Fenerbahçe Papiss Cisse transferini resmen duyurdu

Sarı kanarya Cisse ile birlikte bu sezonki 15. transferini gerçekleştirdi. Geçen sezonu Alanyaspor forması altında tamamlayan Cisse performansıyla öne çıkmıştı. Sarı kanarya yeni oyuncusunun transferini esprili şekilde duyurdu. Sosyal medya hesabından yapılan transfer duyurusunda Vecihi karakterinden yola çıkıldı.

Papiss Cisse imza sonrası açıklamalarda bulundu

Gülen Gözler dizisinde Şener Şen’in canlandırdığı Vecihi karakterinin uçakla duvara vurduğu sahneyi kurgulayanCisse transferini bu şekilde duyurdu ve oyuncuya “Ailemize Hoş geldin” mesajı verdi.

Tecrübeli golcü sözleşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Cisse, Fenerbahçe’ye geldiği için mutlu olduğunu ve herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Cisse taraftara seslenerek beni bekleyip görsünler dedi.

Birçok takımda görev aldı

Tecrübeli oyuncu Metz ile başladığı kariyerine Freiburg, Newcastle United, Alanyaspor’da devam etti. Oyuncu özellikle İngiliz ekibinde gösterdiği performansla büyük kulüplerin ilgisini çekmişti. Senegalli oyuncu Alanyaspor formasıyla 58 maça çıkarken bu maçlarda 38 gol atmıştı.