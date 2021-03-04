İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Fenerbahçe Öznur Kablo liderlik koltuğunda

Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo ile mücadele etti. Fenerbahçe Öznur Kablo 22. maçında liderliği elinden bırakmadı. Maç ev sahibi takımın mağlubiyeti ile sonuçlandı.

04 Mart 2021 Perşembe 00:35
Fenerbahçe Öznur Kablo liderlik koltuğunda
Takip Et:

Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaştı. 3 Mart 2021 tarihinde saat 17.30'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanmaya başlayan maçın ev sahipliğini siyah- beyazlı takım yaptı. Beşiktaş HDI Sigorta konuk ettiği takıma mağlup oldu. Ezici bir farkla biten maç 96-64 skorla lider Fenerbahçe Öznur Kablo'nun galibiyeti ile sonuçlandı.

Birinci periyotta yakın skorlara sahip olan iki takım devre arasına Fenerbahçe Öznur Kablo'nun liderliğiyle girdi. Üçüncü periyotta ataklara geçen Beşiktaş'ın atakları yeterli olmadı. Maç sonunda skor 96-64 olarak konuk takımın liderliği ile sonuçlandı. 

Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlubiyetinin ardından Ligde oynadığı 22 maçı kazanarak liderlik koltuğunda oturdu. Ev sahibi takım ise 7 galibiyet ve 15 mağlubiyet ile 12. sırada yerini aldı.İki takım arasında gerçekleşen sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, siyah- beyazlıları 84-76'lık skorla mağlup etmişti. Rovanş maçında ise sonuçta bir değişiklik yaşanmadı. Büyük bir farkla Fenerbahçe kazandı.

Zorlu mücadelenin hakemliğini Serhat Büker, Orkun Yurttaş, Nihat Çetin isimleri yaparken her iki takımın kadrosunda aşağıda yer alan isimler bulundu. 

Beşiktaş HDI Sigorta:

Senay Zeybek 6, İrem Naz Topuz 18, Salvadores 25, Elif Bayram 6, Ivankovic 4, Melek Uzunoğlu 5, Nur Sezen Yavuz

Fenerbahçe Öznur Kablo:

Sabally 16, Olcay Çakır Turgut 13, McBride 20, Iugapova 17, Stokes 2, Zandalasini 15, Sevgi Uzun 11, Merve Arı 2, İdil Saçalır

1. Periyot: 18-15

Devre: 26-53

3. Periyot: 42-76

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Liginin 23. HaftasıFenerbahçe Öznur KabloBeşiktaş HDI SigortaBeşiktaş HDI Sigorta- Fenerbahçe Öznur Kablo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Survivor 2021 38. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Lille, Strasbourg maçı kaç kaç bitti? Yusuf Yazıcı Oynadı mı?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle
Trabzon Fener maçı kaç kaç bitti? TS FB 1 0 maç özeti ve Pelkas golü izle

Popüler Haberler

2021 yılında intibak zammı gelir mi, hangi emekli kaç lira intibak zammı alacak?
En düşük emekli maaşı 1800 TL'ye yükselebilir! Emekliye seyyanen zam konusu gündeme geldi
Evde doğal ve kolay cilt bakımı yapmak için maske hazırlanış tarifleri 2021
En çok tercih edilen, en çekici kadın saç modelleri 2021
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Hiç peşinatsız konut kredisi veren bankalar hangileridir? 2021 Evin tamamına konut kredisi veren bankalar
Yıpranmış ve cansız saçlara evde uygulanabilecek maskeler ve tarifleri 2021
Güz Masalı hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Tekrar bölümleri saat kaçta?
Kömür yardımına nasıl başvurabilirim? 2021 kömür yardımı ne zaman başlıyor?
E-devlet emeklilik maaş hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 Emekli maaşı neye göre hesaplanır?
Peaky Blinders yeni ne zaman başlayacak? Peaky Blinders Netflix 5. sezon tarihi
Koronavirüs salgını nedeniyle uygulama marketlerinde en çok indirilen mobil uygulamalar
Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisi kadrosuna mı dahil olacak?
1000 TL sosyal yardım para ödemesi 4. faz başvuruları başlıyor! Dul, yetim, emekli ve evde bakım maaşı alanlar hemen başvuru yapıp alacak
Wikipedia ne zaman açılacak? Anayasa Mahkemesi kararı ne zaman uygulanacak?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 4 Mart 2021 Perşembe
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal D canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sanal kart nedir, nasıl oluşturulur? Sanal kart geçerlilik süresi ne kadardır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.