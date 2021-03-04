Fenerbahçe Öznur Kablo liderlik koltuğunda

Herbalife Nutrition Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaştı. 3 Mart 2021 tarihinde saat 17.30'da Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanmaya başlayan maçın ev sahipliğini siyah- beyazlı takım yaptı. Beşiktaş HDI Sigorta konuk ettiği takıma mağlup oldu. Ezici bir farkla biten maç 96-64 skorla lider Fenerbahçe Öznur Kablo'nun galibiyeti ile sonuçlandı.

Birinci periyotta yakın skorlara sahip olan iki takım devre arasına Fenerbahçe Öznur Kablo'nun liderliğiyle girdi. Üçüncü periyotta ataklara geçen Beşiktaş'ın atakları yeterli olmadı. Maç sonunda skor 96-64 olarak konuk takımın liderliği ile sonuçlandı.

Kadın Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Beşiktaş'ı mağlubiyetinin ardından Ligde oynadığı 22 maçı kazanarak liderlik koltuğunda oturdu. Ev sahibi takım ise 7 galibiyet ve 15 mağlubiyet ile 12. sırada yerini aldı.İki takım arasında gerçekleşen sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe Öznur Kablo, siyah- beyazlıları 84-76'lık skorla mağlup etmişti. Rovanş maçında ise sonuçta bir değişiklik yaşanmadı. Büyük bir farkla Fenerbahçe kazandı.

Beşiktaş HDI Sigorta:

Fenerbahçe Öznur Kablo:

Zorlu mücadelenin hakemliğini Serhat Büker, Orkun Yurttaş, Nihat Çetin isimleri yaparken her iki takımın kadrosunda aşağıda yer alan isimler bulundu.Senay Zeybek 6, İrem Naz Topuz 18, Salvadores 25, Elif Bayram 6, Ivankovic 4, Melek Uzunoğlu 5, Nur Sezen YavuzSabally 16, Olcay Çakır Turgut 13, McBride 20, Iugapova 17, Stokes 2, Zandalasini 15, Sevgi Uzun 11, Merve Arı 2, İdil Saçalır

1. Periyot: 18-15

Devre: 26-53

3. Periyot: 42-76