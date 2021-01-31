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Fenerbahçe Ozan Tufan için yapılan teklifi reddetti!

Premier Lig'den Ozan Tufan için yapılan teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedildi. 62 milyon TL teklif eden Premier Lig ekibinin teklifi az bulunarak reddedildiği açıklandı.

31 Ocak 2021 Pazar 01:13
Fenerbahçe Ozan Tufan için yapılan teklifi reddetti!
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Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe’de forma giyen milli oyuncu Ozan Tufan’a Premier Lig ekiplerinden West Bromwich teklif sundu. Yapılan sürpriz teklif sonrasında Fenerbahçe teklifi reddetti.

Ara transfer döneminde de en fazla konuşulan takım haline gelen ve kadrosuna dünyaca ünlü orta saha oyuncusu Mesut Özil’i katan Fenerbahçe’ye Ozan Tufan için teklif yapıldı. Sezon başından beri hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan Ozan Tufan için Premier Lig ekiplerinden Ozan Tufan 7 milyon Euro teklif etti. Fenerbahçe teklifi düşük bulduğunu açıklayarak reddetti.

Takımda kalacak

Bu yaz başlaması beklenen Euro 2020 için Ozan Tufan’ı kadrosunda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Ozan’ın tunuvada göstereceği performans sonrasında piyasa değerinin artacağına inanıyor. Euro 2020 sonrasında 15 milyon Euro bonservis bandına çıkması beklenen Ozan Tufan için Eljif Elmas ve Vedat Muriqi önekleri uygulanacağı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 01:13
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeOzan TufanTeklifWest Bromwich7 Milyon Euro62 Milyon TlReddetti
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