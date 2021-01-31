Fenerbahçe Ozan Tufan için yapılan teklifi reddetti!

Ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Fenerbahçe’de forma giyen milli oyuncu Ozan Tufan’a Premier Lig ekiplerinden West Bromwich teklif sundu. Yapılan sürpriz teklif sonrasında Fenerbahçe teklifi reddetti.
Takımda kalacak
Bu yaz başlaması beklenen Euro 2020 için Ozan Tufan’ı kadrosunda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Ozan’ın tunuvada göstereceği performans sonrasında piyasa değerinin artacağına inanıyor. Euro 2020 sonrasında 15 milyon Euro bonservis bandına çıkması beklenen Ozan Tufan için Eljif Elmas ve Vedat Muriqi önekleri uygulanacağı açıklandı.
Son Güncelleme: 31.01.2021 01:13