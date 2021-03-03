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Fenerbahçe oyuncusu Luiz Gustavo sahada antrenman çalışmalarına başladı

Başarılı oyuncu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalarda görünemiyordu. Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu saha antrenmanlarına katılmaya başladı. Gustavo için hazırlanan küçük alanda antrenmanlarını yapıyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:48
Fenerbahçe oyuncusu Luiz Gustavo sahada antrenman çalışmalarına başladı
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Fenerbahçe geçtiğimiz gün Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmişti. Zaman kaybetmeden antrenmanlara başlayan Fenerbahçe, Süper Lig'de 28. haftada 4 Mart 2021 Perşembe günü saat 19.00'da kendi sahası olan Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için çalışmalara başladı. 

11.30'da Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut'un gözetiminde sarı-lacivertli takım perşembe günü yapılacak olan maç için idmanlara başladı. Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan oyuncular rejenerasyon antrenmanıyla idmanlarını tamamlarken diğer oyuncular ısınma, koordinasyon çalışması ve ardından dar bir alanda pas çalışmaları ve aynı alanda çift kale maçın ardından antrenmanları sona erdi. 

Sakatlığı sebebiyle hem antrenman yapamayan hem de son 6 maçtır sahalarda göremediğimiz Luiz Gustavo saha çalışmalarına başladı. Takımın programından ayrı özel bir programa sahip olan Gustavo, bu program ile antrenmanlarını tamamladı. 

Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber - Fenerbahçe (FB) Haberleri Spor

Perşembe günü maça çıkacak olan sarı- lacivertliler çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanlar ile devam edecek. 



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:48
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Luis GustavoFenerbahçeSüper LigSüper Ligde 28. HaftaLuiz Gustavo Sahalarda
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