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Fenerbahçe Opet dörtlü finalde

Fenerbahçe Opet, Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup ederek Dörtlü Finale yükseldi.

10 Şubat 2021 Çarşamba 16:35
Fenerbahçe Opet dörtlü finalde
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Son günlerde kazandığı maçlarla gündeme gelen Fenerbahçe Opet, Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru’yu 3-0 mağlup ederek Dörtlü Finale yükseldi.

Kadın voleybolunda Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurmayı başaran enerbahçe Opet, Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final mücadelesinde Kuzeyboru ile karşı karşıya geldi. Maç boyunca üstünlüğünü bariz bir şekilde hissettiren ev sahibi ekip mücadeleden 3-0 gibi ne bir skorla ayrıldı. Karşılaşma Burhan Felek Vestel Salonu’nda oynandı. Maçın hakemleri ise Caner Çildir ve Metin Korkut olarak belirlendi.

Fenerbahçe Opet sahaya dünya yıldızı Eda Erdem Dündar önderliğinde Naz Aydemir Akyol, Robinson, Vargas, Mihajlovic ve Dicle Nur Babat kadrosuyla çıktı. Setleri 26-24, 25-20, 25-20 kazandı. Karşılaşma 79 dakika sürdü.



Son Güncelleme: 10.02.2021 16:35
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe OpetKuzeyboru
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