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Fenerbahçe, Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmaları kapsamında savunmasına takviye yapmak istiyor. Edinilen bilgilere göre sarı lacivertliler, Nikola Maksimoviç’in transferinde sona yaklaştı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 12:58
Fenerbahçe, Nikola Maksimovic transferinde sona yaklaştı
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Geçtiğimiz sezon savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle hayati puanlar kaybeden Fenerbahçe, bu sezon kadrosuna daha kaliteli savunma oyuncuları katmak için transferde acele etmiyor. Sarı lacivertlilerin scout ekibi bir süredir ilgilendiği sezonu Napoli’de Sırp savunma oyuncusu Nikola Maksimoviç transferi konusunda imza aşamasına gelindiği belirtiliyor.

Sırbistan basınından gelen haberlere göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki stopere 2.5 milyon Euro yıllık ücret ve 4 yıllık bir sözleşme teklif ettiği belirtildi. Oyuncunun da olumlu tavrı neticesinde tarafların anlaşmasının an meselesi olduğunu aktardı.

Napoli ile Serie A’da 17 maça çıkan Sırp savunmacı, ülkesinin milli formasını da 25 defa giydi. 29 yaşındaki oyuncunun 12 milyon Euro’luk bir piyasa değeri bulunuyor.


Son Güncelleme: 24.05.2021 12:58
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Anahtar Kelimeler:
Nikola Maksimoviç TransferiFenerbahçe
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