Fenerbahçe Nathaniel Clyne için harekete geçti

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de gözler forvet hattına çevrilse de, sağ bek bölgesinde Nazım’ın dışında bir altenatifin olmaması nedeniyle Vitor Pereira, bu bölgeye transfer istedi. Fenerbahçe yönetimi sağ bek için sürpriz bir isimle temasa geçti.

İngiliz basınında yer alan haberde sarı lacivertlilerin Crystal Palace forması giyen Nathanieliçin harekete geçtiğini yazdı. Şu anda bonservisi elinde olan 30 yaşındaki tecrübeli sağ bekin menajeriyle yapılan ilk görüşme olumlu sonuçlanırken görüşmelerin devam ettiğine yer verildi.

Kariyerinde Liverpool, Southampton ve Bounemouth gibi takımlarda forma giyen Clyne, kariyerinde 376 maça çıktı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 8 gol, 22 asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin sağ bek rotasyonunda Nazım dışında bir altenatifinin olmaması bu bölgeye transfer yapılmasını öne çıkarıyor.