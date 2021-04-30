Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Süper Lig’in tamamlanmasına 4 hafta kala zirve yarışı kızışmaya başladı. Zirvede bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında rekabet devam ediyor.

Fenerbahçe, 38. Haftada Alanyaspor deplasmanında ağırlandı. Hücum ağırlıklı bir kadroyla sahada olan sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, 56 gün aranın ardından ilk 11’de yer buldu.

Ancak işler Emre Belözoğlu’nun arzuladığı gibi ilerlemedi ve Gökhan Gönül dakika 44’de kırmız kart gördü ve sahadan ayrıldı. Mücadelede gol olmayınca Fenerbahçe, 2 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

Hangi senaryolar gerçekleşirse Fenerbahçe şampiyon olur?

Sarı-lacivertlilerle Beşiktaş’ın arasında 5 puan fark var. Bundan dolayı Fenerbahçe’nin artık puan kaybına izin vermemesi gerekli. Hedef, geride kalan 4 karşılaşmadan da 3 puan çıkarmak.

Emre Belözoğlu’nun takımı son 4 haftadan galibiyetle ayrılıp, Beşiktaş’ın 6 puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Yani Fenerbahçe 12 puan toplayıp Beşiktaş son 4 hafta içerisinde 2 mağlubiyet yaşarsa, Fenerbahçe şampiyon olacak.

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 78 40 2 Fenerbahçe 73 28 3 Galatasaray 72 35

Fenerbahçe'nin kalan dört maçı kimlerle?

Fenerbahçe, 39. Haftada kendi evinde BB Erzurumspor ile mücadele verecek. 3 Mayısıs günü olan karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Ardından 40. Haftada Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmayı 8 Mayısıs saat 20:30’da oynayacak.

41. hafta Sivasspor ile 11 Mayısıs günü, ligin son haftasında ise HES Kablo Kayserispor ile 15 Mayısıs günü karşılaşacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

İki ekibin sezonun sonunda aynı puanda olması sonucunda ikili averajlar devreye girecek. Kadıköy’de rakibini 43’lük skorla yenen Beşiktaş, Vodafone Arena Park’ta yaşanan mücadeleden 1-1’lik skorla ayrılarak ikili averajda üstün durumda yer alıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ikili averaj tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 4 +1 2 Fenerbahçe 1 -1

Beşiktaş ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması henüz oynanmadı ancak ligin ilk sezonunda Siyah-beyazlılar kendi evinde Terim’in oyuncularını 2-0’lık skorla yenmişti. Yani Galatasaray, 40. Haftada oynanacak olan karşılaşmadan Beşiktaş’ı en az 2 fark skorla mağlup edemezse, ikili averajda geri kalan taraf olacak.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ı iki farkla mağlup edmediği takdirde genel averaj devreye girecek. 38. Hafta itibariyle Beşiktaş’ın +40, Galatasaray’ınsa +35 averajı var.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ikili averaj tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 3 +2 2 Galatasaray 0 -2

Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Eğer çok büyük bir sürpriz yaşanır ve Beşiktaş ligi 3. Sırada tamamlarsa ne olur? Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu aynı puanla tamamlar ise ikili averajda Galatasaray önde olan taraf.

Kadıköy’de ezeli rakibini 1-0’lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, TT Arena’da oynanan karşılaşmada ise 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Bu doğrultuda eğer iki takımda sezonu aynı puanda bitirirse sarı-kırmızılılar şampiyon olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikili averaj tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Galatasaray 4 +1 2 Fenerbahçe 1 -1

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Sezonun sonunda şampiyonluğun üçlü averaj ile belirlenme ihtimali de bulunuyor. Peki öyle bir durum yaşanırsa, şu anda oluşan tabloda kim şampiyon olur?

Bu sezon derbi maçlarında başarılı olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ilk karşılaşmada Kadıköy'de deplasmanda 4-3 yendi. Ardından Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynana Fenerbahçe derbisindense 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Galatasaray derbisinin öncesinde Beşiktaş'ın üçlü averaj sisteminde 7 puanı, +3 de averajı var ve şu anki tablo ile üçlü averajda lider olan taraf. Ama bu durum, 40. Hafta karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde değişebilir.

Şu anki üçlü averajda Galatasaray ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen sarı-kırmızılılar, TT Arena'daysa rakibi ile 0-0 beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş'a 2-0 yenilen Galatasaray'ın 4 puanı, -1 de averajı bulunmaktadır.

Üçlü averajda en arkada olan takımsa Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler bu sezonda hiçbir derbiden galip ayrılamadı. Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı birer yenilgi ve birer beraberliği bulunan Fenerbahçe'nin üçlü averaj tablosunda 2 puanı var, averajıysa-2.

38. hafta itibariyle üçlü averaj puan durumu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 7 +3 2 Galatasaray 4 -1 3 Fenerbahçe 2 -2

Sonuç olarak, eğer sezon sonunda şampiyon üçlü averajla belirlenirse, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yok. Galatasaray eğer Beşiktaş'ı üç farklı yenerse, üçlü averajda siyah-beyazlıların önünde yer alacak ve şampiyonluğa ulaşan taraf olacak.

Galatasaray eğer Beşiktaş'ı iki fark ile yenerse, puan ve averajlar eşit olacak ancak siyah-beyazlılar, derbilerde 7 gol attığından dolayı, şu ana kadar 1 gol atabilmiş Galatasaray'ın üstünde olacak ve mutlu sona ulaşan taraf olacak.