İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'in tamamlanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda neler yapması gerektiği merak edilmeye başlandı. 3 büyük takımın son haftalarda kıyasıya rekabet içerisinde olduğu Süper Lig'den Fenerbahçe'nin şampiyon olarak ayrılabilmesi için neler olması gerektiği merak konusu oldu.

30 Nisan 2021 Cuma 20:12
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Takip Et:

Süper Lig’in tamamlanmasına 4 hafta kala zirve yarışı kızışmaya başladı. Zirvede bulunan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında rekabet devam ediyor.

Fenerbahçe, 38. Haftada Alanyaspor deplasmanında ağırlandı. Hücum ağırlıklı bir kadroyla sahada olan sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, 56 gün aranın ardından ilk 11’de yer buldu.

Ancak işler Emre Belözoğlu’nun arzuladığı gibi ilerlemedi ve Gökhan Gönül dakika 44’de kırmız kart gördü ve sahadan ayrıldı. Mücadelede gol olmayınca Fenerbahçe, 2 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.

Hangi senaryolar gerçekleşirse Fenerbahçe şampiyon olur?

Sarı-lacivertlilerle Beşiktaş’ın arasında 5 puan fark var. Bundan dolayı Fenerbahçe’nin artık puan kaybına izin vermemesi gerekli. Hedef, geride kalan 4 karşılaşmadan da 3 puan çıkarmak.

Emre Belözoğlu’nun takımı son 4 haftadan galibiyetle ayrılıp, Beşiktaş’ın 6 puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Yani Fenerbahçe 12 puan toplayıp Beşiktaş son 4 hafta içerisinde 2 mağlubiyet yaşarsa, Fenerbahçe şampiyon olacak.

 

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Beşiktaş

78

40

2

Fenerbahçe

73

28

3

Galatasaray

72

35
         

Fenerbahçe'nin kalan dört maçı kimlerle?

Fenerbahçe, 39. Haftada kendi evinde BB Erzurumspor ile mücadele verecek. 3 Mayısıs günü olan karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Ardından 40. Haftada Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmayı 8 Mayısıs saat 20:30’da oynayacak.

41. hafta Sivasspor ile 11 Mayısıs günü, ligin son haftasında ise HES Kablo Kayserispor ile 15 Mayısıs günü karşılaşacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

İki ekibin sezonun sonunda aynı puanda olması sonucunda ikili averajlar devreye girecek. Kadıköy’de rakibini 43’lük skorla yenen Beşiktaş, Vodafone Arena Park’ta yaşanan mücadeleden 1-1’lik skorla ayrılarak ikili averajda üstün durumda yer alıyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ikili averaj tablosu

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Beşiktaş

4

+1

2

Fenerbahçe

1

-1

Beşiktaş ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması henüz oynanmadı ancak ligin ilk sezonunda Siyah-beyazlılar kendi evinde Terim’in oyuncularını 2-0’lık skorla yenmişti. Yani Galatasaray, 40. Haftada oynanacak olan karşılaşmadan Beşiktaş’ı en az 2 fark skorla mağlup edemezse, ikili averajda geri kalan taraf olacak.

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş’ı iki farkla mağlup edmediği takdirde genel averaj devreye girecek. 38. Hafta itibariyle Beşiktaş’ın +40, Galatasaray’ınsa +35 averajı var.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ikili averaj tablosu

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Beşiktaş

3

+2

2

Galatasaray

0

-2

Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Eğer çok büyük bir sürpriz yaşanır ve Beşiktaş ligi 3. Sırada tamamlarsa ne olur? Galatasaray ve Fenerbahçe sezonu aynı puanla tamamlar ise ikili averajda Galatasaray önde olan taraf.

Kadıköy’de ezeli rakibini 1-0’lık skorla yenen sarı-kırmızılı ekip, TT Arena’da oynanan karşılaşmada ise 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Bu doğrultuda eğer iki takımda sezonu aynı puanda bitirirse sarı-kırmızılılar şampiyon olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikili averaj tablosu

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Galatasaray

4

+1

2

Fenerbahçe

1

-1

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Sezonun sonunda şampiyonluğun üçlü averaj ile belirlenme ihtimali de bulunuyor. Peki öyle bir durum yaşanırsa, şu anda oluşan tabloda kim şampiyon olur?

Bu sezon derbi maçlarında başarılı olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ilk karşılaşmada Kadıköy'de deplasmanda 4-3 yendi. Ardından Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de oynana Fenerbahçe derbisindense 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Galatasaray derbisinin öncesinde Beşiktaş'ın üçlü averaj sisteminde 7 puanı, +3 de averajı var ve şu anki tablo ile üçlü averajda lider olan taraf. Ama bu durum, 40. Hafta karşılaşması olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde değişebilir.

Şu anki üçlü averajda Galatasaray ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenen sarı-kırmızılılar, TT Arena'daysa rakibi ile 0-0 beraberlik ile ayrıldı. Beşiktaş'a 2-0 yenilen Galatasaray'ın 4 puanı, -1 de averajı bulunmaktadır.

Üçlü averajda en arkada olan takımsa Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler bu sezonda hiçbir derbiden galip ayrılamadı. Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı birer yenilgi ve birer beraberliği bulunan Fenerbahçe'nin üçlü averaj tablosunda 2 puanı var, averajıysa-2.

38. hafta itibariyle üçlü averaj puan durumu

Sıra

Takım

Puan

Averaj

1

Beşiktaş

7

+3

2

Galatasaray

4

-1

3

Fenerbahçe

2

-2

Sonuç olarak, eğer sezon sonunda şampiyon üçlü averajla belirlenirse, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yok. Galatasaray eğer Beşiktaş'ı üç farklı yenerse, üçlü averajda siyah-beyazlıların önünde yer alacak ve şampiyonluğa ulaşan taraf olacak. 

Galatasaray eğer Beşiktaş'ı iki fark ile yenerse, puan ve averajlar eşit olacak ancak siyah-beyazlılar, derbilerde 7 gol attığından dolayı, şu ana kadar 1 gol atabilmiş Galatasaray'ın üstünde  olacak ve mutlu sona ulaşan taraf olacak. 

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasarayBeşiktaşŞampiyonSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş Hatay maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir, hangi takımlı?
Beşiktaş Hatay maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir, hangi takımlı?
Pepe öldü mü? Yıldız futbolcu Pepe hayatını kaybettiği iddiaları
Pepe öldü mü? Yıldız futbolcu Pepe hayatını kaybettiği iddiaları
Beşiktaş Hataysport maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş Hataysport maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
F1 Portekiz GP 2021 yarışlar saat kaçta başlıyor, nasıl canlı izlenir?
F1 Portekiz GP 2021 yarışlar saat kaçta başlıyor, nasıl canlı izlenir?
Beşiktaş Galatasaray derbi öncesi kart sınırında olan oyuncular kimler?
Beşiktaş Galatasaray derbi öncesi kart sınırında olan oyuncular kimler?
2021 Formula 1 Portekiz GP antrenman ve sıralama turları S Sport canlı izle - Sport F1 yarışları
2021 Formula 1 Portekiz GP antrenman ve sıralama turları S Sport canlı izle - Sport F1 yarışları

Popüler Haberler

Kuzeyin Oğlu Mustafa Keser kimdir, nereli? Mustafa Keser kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Akrep Berna kimdir? Başak Daşman hakkında bilgiler
Ripple XRP davası ne zaman, saat kaçta? Ripple XRP dava sonucu belli oldu mu?
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül yer aldığı dizi ve film yapımları
Steam'de Altın Hafta indirimlerinde hangi oyunlar indirimde?
Akrep dizisi Merve kimdir? Müge Su Şahin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Anneler günü hediyesi ne alabilirim? Anlamlı ve güzel Anneler Günü hediye önerileri
Kırmızı Oda dizisi Çaycı Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Akrep dizisi İpek kimdir? Esila Umut'un hayatı!
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları
Bim'de satılan Polosmart taşınabilir şarj aleti nasıl, alınır mı? Polosmart taşınabilir şarj aleti kullanıcı yorumları
Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri
TV yayın akışı 25 Nisan 2021 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Survivor 2021 78. bölüm fragmanı 26 Nisan Pazartesi
Alkol yasağı kalktı mı? Tekel bayileri alkol satışı yapılacak mı?
Akıncı dizisi Nergis kimdir? Gerçek adı ne? Büşra Develi oynadığı diziler
Kırmızı Oda dizisinin çekildiği yer neresi? Kırmızı Oda dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Akrep dizisindeki Perihan karakteri kimdir? Demet Akbağ nereli, yaşı kaç?
Seni Çok Bekledim dizisindeki Kadir karakteri kimdir? Özcan Deniz nereli, yaşı kaç?
Fox TV HD izle! 30 Nisan Cuma Son Yaz yeni bölüm 18. bölüm tek parça izle!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.