Fenerbahçe milli maç arasında İstanbulspor ile karşılaşacak! Maç saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maçların olması nedeniyle lige ara verilmesinin ardından bu dönemi hazırlık maçı ile geçirmek isteyen Fenerbahçe, bugün saat 17:00 itibariyle İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Oyuncuların maç yapmadan haftayı geçirmesini istemeyen iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu.

Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe: Harun, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Sinan Gümüş, Cisse, Ademi.

Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile kozlarını paylaşacağı mücadele saat 17:00’da başlayacak. Maçı takip etmek isteyen kişiler için maç canlı olarak Fenerbahçe’nin Youtube Katıl bölümünde yayınlanacak.