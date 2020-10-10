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Fenerbahçe milli maç arasında İstanbulspor ile karşılaşacak! Maç saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Milli maç arasını hazırlık maçı ile değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyenler için maç bilgileri paylaşıldı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 16:59
Fenerbahçe milli maç arasında İstanbulspor ile karşılaşacak! Maç saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
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Milli maçların olması nedeniyle lige ara verilmesinin ardından bu dönemi hazırlık maçı ile geçirmek isteyen Fenerbahçe, bugün saat 17:00 itibariyle İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Oyuncuların maç yapmadan haftayı geçirmesini istemeyen iki ekibin mücadelesinde Fenerbahçe’nin ilk 11’i belli oldu.


Fenerbahçe: Harun, Lemos, Serdar, Sadık, Caner, Gustavo, Mert Hakan, Sosa, Sinan Gümüş, Cisse, Ademi.

Fenerbahçe İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe’nin İstanbulspor ile kozlarını paylaşacağı mücadele saat 17:00’da başlayacak. Maçı takip etmek isteyen kişiler için maç canlı olarak Fenerbahçe’nin Youtube Katıl bölümünde yayınlanacak.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 16:59
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeİstanbulsporHazırlık Maçı
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