Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Nünberg’de kiralık olarak forma giyen Michael Frey ile ilgili son kararını da verdi. İsviçreli golcünün Süper Lig kulüplerinden Kasımpaşa’ya kiralanacağı belirtiliyor.

Sarı lacivertli kulübe transferi tamamlandıktan sonra beklentilerin altında kalan Michael Frey, takımdan yeniden gönderilecek. Teknik Direktör Erol Bulut’un yeni sezon kadro yapılanmasında yer vermediği Frey’in Kasımpaşa’ya 1 yıllığına kiralanacağı belirtiliyor.

26 yaşındaki golcü oyuncu 2018’in yazında Fenerbahçe’ye Zürih’ten 2.6 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonu Nünberg’de kiralık olarak geçiren Frey, 32 müsabakada 5 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Frey’in Fenerbahçe ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.