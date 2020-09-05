Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Nünberg’de kiralık olarak forma giyen Michael Frey ile ilgili son kararını da verdi. İsviçreli golcünün Süper Lig kulüplerinden Kasımpaşa’ya kiralanacağı belirtiliyor.
26 yaşındaki golcü oyuncu 2018’in yazında Fenerbahçe’ye Zürih’ten 2.6 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonu Nünberg’de kiralık olarak geçiren Frey, 32 müsabakada 5 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.
Frey’in Fenerbahçe ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Güncelleme: 05.09.2020 21:17