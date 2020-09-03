Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen Fenerbahçe, kadro yapılanması konusunda kritik kararlar almaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp yönetimi yaptığı son dakika açıklamasında Mevlüt Erdinç ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

Mevlüt Erdinç kimdir?

Futbolcuya verdiği hizmetler için teşekkür eden Fenerbahçe yönetimi, Erdinç’e kariyerinde başarılar diledi.

25 Şubat 1987 tarihinde dünyaya gelen Erdinç, 2009 yılında PSG’ye transfer olmuştu. Transfer olduğu ilk sezonda takımına 15 golle katkı sağlayan Erdinç; Rennes, Saint – Etienne, Hannover 96, Guingamp ve Metz kulüplerinde forma giymiştir.

Süper Lig’e geldikten sonra Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve son olarak Fenerbahçe’de forma giyen Erdinç kariyer hayatında 356 müsabakaya çıkmış ve 108 gol, 31 asist kaydetmiştir.