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Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti

Fenerbahçe, yeni sezon için kadro yapılanmasını baştan aşağı revize ediyor. Sarı lacivertli kulüo, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:18
Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in sözleşmesini anlaşmalı olarak feshetti
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Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak isteyen Fenerbahçe, kadro yapılanması konusunda kritik kararlar almaya devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp yönetimi yaptığı son dakika açıklamasında Mevlüt Erdinç ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.


Futbolcuya verdiği hizmetler için teşekkür eden Fenerbahçe yönetimi, Erdinç’e kariyerinde başarılar diledi.

Mevlüt Erdinç kimdir?

25 Şubat 1987 tarihinde dünyaya gelen Erdinç, 2009 yılında PSG’ye transfer olmuştu. Transfer olduğu ilk sezonda takımına 15 golle katkı sağlayan Erdinç; Rennes, Saint – Etienne, Hannover 96, Guingamp ve Metz kulüplerinde forma giymiştir.

Süper Lig’e geldikten sonra Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve son olarak Fenerbahçe’de forma giyen Erdinç kariyer hayatında 356 müsabakaya çıkmış ve 108 gol, 31 asist kaydetmiştir.  



Son Güncelleme: 03.09.2020 19:18
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMevlüt Erdinç
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