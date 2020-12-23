Fenerbahçe, Mesut Özil'i transfer etme konusunda iddialı!

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil’in adı sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Kadro dışı bırakıldıktan sonra takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Mesut Özil için Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belezoğlu harekete geçti.

Fenerbahçe’nin talepleri kabul edilirse Mesut Özil Haziran ayında çubuklu formayı giyebilir açıklaması yapıldı. Fenerbahçe’ye yakınlığı ile bilinen bir iş adamının İngiltere’de Mesut Özil ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Görüşmenin bizzat Ali Koç tarafından istendiği belirtilirken Ocak ayında kadroya katılması beklenen Mesut Özil’in şartların sağlanamaması durumunda en geç Haziran ayında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayabileceği belirtildi.