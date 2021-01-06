Fenerbahçe, Mesut Özil’e kavuşacak mı?

5 Ocak 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de transfer dönemi başladı. Takımlar ihtiyacı olan bölgelere transferlerini yapacak. Fenerbahçe’nin transfer gündeminin ilk sırasında ise stoper mevkisine yapılacak transfer var. Bu mevki için Sokratis, Benatia ve Caulker gibi isimler geçiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşayı 3-0 yendikleri maçın ardından, birkaç bölgeye transfer yapacaklarını söylemişti. Bu transferlerin stoper ve sağ kanat bölgesine yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Mesut Özil ismi de her transfer döneminde olduğu gibi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.
Son Güncelleme: 06.01.2021 18:08