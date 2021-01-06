Fenerbahçe, Mesut Özil’e kavuşacak mı?

5 Ocak 2021 tarihi itibariyle Türkiye’de transfer dönemi başladı. Takımlar ihtiyacı olan bölgelere transferlerini yapacak. Fenerbahçe’nin transfer gündeminin ilk sırasında ise stoper mevkisine yapılacak transfer var. Bu mevki için Sokratis, Benatia ve Caulker gibi isimler geçiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kasımpaşayı 3-0 yendikleri maçın ardından, birkaç bölgeye transfer yapacaklarını söylemişti. Bu transferlerin stoper ve sağ kanat bölgesine yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra Mesut Özil ismi de her transfer döneminde olduğu gibi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.

ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan yıldız isim için Fenerbahçe iddiaları arttı. Fenerbahçeli olduğu bilinen yıldız isim, bir gün Fenerbahçe’de oynamak istediğini daha önce söylemişti. Arsenal’de kadro dışı kalan ve uzun bir süredir oynayamayan Mesut Özil’in, Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edildi. Hem İngiliz basınında hem Alman basınında hem de Türk medyasında bu iddialar yer aldı. Bu iddiaların üzerine Mesut Özil’in, sosyal medya hesaplarından İstanbul ile ilgili yaptığı paylaşım, Fenerbahçe taraftarını oldukça heyecanlandırdı.