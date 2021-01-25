Fenerbahçe Mesut Özil tanıtım videoları

Mesut Özil, Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı! Sarı lacivertli kulüp, Mesut Özil’le 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe'den gelen açıklamalar şu şekildedir;

Fenerbahçe’miz, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil’i resmen kadrosuna kattı. Arsenal’dan bonservissiz şekilde kulübümüze transfer olan Mesut Özil ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kariyerinde başta Dünya Kupası olmak üzere pek çok başarı ve kupa olan Mesut Özil, bundan sonra çocukluk rüyası olan Fenerbahçemiz için mücadele edecek. Kendisine sarı-lacivert çubuklu formayla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Hoş geldin Mesut!

İlk antrenmanına katılacak!

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı yeni transfer Mesut Özil, sarı-lacivertli ekibin bugün saat 18:00'de düzenleyeceği idmanda yer alacak.

Arsenal'den Mesut’a teşekkür mesajı

Mesut Özil: ''sonsuza kadar kalbimde olacaksınız''

Arsenal, Mesut Özil için teşekkür mesajı yayımlarken yıldız futbolcu için başarılarını devam etmesini diledi. Arsenal yöneticisi Edu, kulübün resmi intenet sitesinden yaptığı açıklamada ''Mesut Özil'in Arsenal'e büyük katkısı oldu, 250'den fazla maça çıktı. Zaferlerimizde bize büyük yardımları oldu. Mesut ve ekibine yaptığımız görüşmelerdeki profesyonellikleri için teşekkür ederiz.'' İfadelerine yer verdi.

Mesut Özil, eski takımı için veda mesajı yayınlarken ''7,5 yıllık bu yolculuk için Arsenal'e teşekkür ederim. Arsenal taraftarı sonsuza kadar kalbimde olacak. Kulüpteki herkese Arsenal'in başarıya ulaştırması için en iyisini diliyorum.'' İfadelerini kullandı.

Arteta: ''benim için bir ayrıcalıktı''

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ''Mesut'un Arsenal'deki başarıları tartışılamaz. Hem takım arkadaşı hem de onun teknik direktörü olmak benim için bir ayrıcalıktı. Bu kulübün son yıllardaki başarılarının kalbinde olan bir oyuncuydu. Kendisine Fenerbahçe'de başarılar diliyorum.'' Açıklamalarında bulundu.