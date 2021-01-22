Fenerbahçe, Mesut Özil için imza törenini ne zaman yapacak? İmza töreni nereden yayınlanacak?

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil için imza töreninin nereden ve ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı. Taraftarların merakla araştırdığı Mesut Özil imza töreni ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Mesut Özil imza töreni ne zaman yapılacak?

İstanbul’a geldikten sonra ‘Allaha şükür Fenerbahçe oldu. Bu formayı giyeceğim için çok mutluyum’ açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe, dünya yıldızı Mesut Özil için görkemli bir tören yapılacağı açıklanırken İngiltere’den gelen oyuncunun karantinasının Cuma günü biteceği ve Cumadan sonra imza töreninin yapılacağı açıklandı.

Mesut Özil imza töreni canlı yayınlanacak mı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un özel helikopteri ile Kadıköy Ülker Stadyumuna getirilecek olan Mesut Özil’in imza töreninin FB TV’den ve Fenerbahçe’nin Youtube’den canlı yayınlanacağı açıklandı.