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Fenerbahçe, "Mesut Ol" kampanyasını hayata geçirdiğini duyurdu!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mesut Ol" kampanyasının hayata geçirildiğini duyurdu. Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada ise kampanya ile ilgili detayları paylaştı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 20:18
Fenerbahçe,
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Mesut Özil'i renklerine bağlayarak büyük ses getiren Fenerbahçe, 'Mesut Ol' kampanyasını hayata geçirdi.

Sarı-lacivertli ekipte önemli miktarda gelir elde edilen 'Fener Ol' kampanyasının devamı niteliğinde hayata geçirilen 'Mesut Ol' kampanyasını Başkan Ali Koç açıkladı.

Ali Koç’un yaptığı açıklamaya göre, "Bugün, 'Fener Ol' kampanyasını imzalar atılana kadar 'Mesut Ol' olarak değiştireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. Telefonu olmayan çocukların babalarına, annelerine baskı yapıp SMS yollamalarını rica ediyorum." İfadelerine yer verildi.

Fenerbahçe taraftarının kampanyaya büyük ilgi göstermesinin ardından kulübün intenet adresinde yoğunluk yaşanmasından dolayı erişimde sıkıntılar yaşandı. Diğer yandan kampanya sosyal medya Twitter da gündemin konularından oldu.



Son Güncelleme: 23.01.2021 20:18
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMesut OlMesutözil
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