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Fenerbahçe, Mario Mandzukic ile görüşüyor

Fenerbahçe transfere devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Muriç’in ayrılmasının ardından forvet hattına iki isim birden alacak. Sarı kanaryanın forvet listesinde Mandzukic ve Samatta isimleri önde çıkıyor.

15 Eylül 2020 Salı 13:23
Fenerbahçe, Mario Mandzukic ile görüşüyor
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Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Muriç’in Lazio ile anlaşmasının ardından gelen kaynakla transfere devam edecek. Sarı lacivertli kulüpte son olarak stoper bölgesine Marcel Tisserand transfer edilmişti.

Sarı kanaryanın transferlerinden sorumlu ismi Emre Belözoğlu, eski futbolcu Tümer Metin’e 2 forvet alacaklarını ve bu oyunculardan biri 30 diğeri 15 gol atacak seviyede olacak şeklinde açıklama yapmıştı. Bu sözlerin ardından taraftarlar bu iki ismi araştırmaya başladı.


Söylenenlere göre bu isimlerden biri Mario Mandzukic. Sportif direktör Emre Belözoğlu’nun bonservisi elinde olan oyuncunun menajeriyle görüştüğü iddia ediliyor.

Mandzukic dışında ikinci golcü için ortaya atılan iddialardan biri ise Mbwana Samatta oldu. Genk formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncunun kiralanacağı konuşulurken, ortaya atılan isimlerden biri de Ze Luis oldu. Fenerbahçe’nin bu isimlerden en az birini ligin üçüncü hafta oynanacak Galatasaray maçına yetiştirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin listesinde bulunan golcüler

Fenerbahçe Mario Mandzukic, Samatta, Ze Luis, Andraz Sporar, İvan Saponjic ve Nsame isimlerinden en az ikisini transfer edecek.



Son Güncelleme: 15.09.2020 13:23
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeForvetMandzukic
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